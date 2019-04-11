黃偉哲 帶領臺南走向智慧之都

市長出席2019南台灣產業大進擊創新論壇啟動儀式。 分享 facebook

【文‧編輯部 圖‧臺南市政府提供】

「在智慧新都部分，數位治理是我們持續努力的方向。」黃偉哲開頭就點出治理重點，明確的目標，以及具體的實踐計畫，讓他相當有自信帶領臺南走向智慧化的國際城市。

數據運用 也能落實城市治理

隨著時代演變，科技日新月異，政府施政面臨各種挑戰，近年國際經濟又有巨大轉變，中美貿易戰帶來許多變數，智慧科技的快速發展，新經濟會延續這幾年來的革命性變化，因此每一、兩年就會對產業造成新的衝擊，所以政府必須思考如何因應瞬息萬變的智慧科技發展，面對及解決新的問題，協助產業轉型，超前佈局，推動新創科技在臺南發展。

黃偉哲說到，未來將整合跨局處數據資訊並創新應用，以市民需求為導向建構智慧公共服務。近期剛發表的「臺南城市儀表板」，就是一項具體應用，從收集數據與量化指標，到將複雜的數據以容易解讀的圖形化儀表板呈現，包括災情分析圖、空氣品質分析圖，因應不同數據搭配不同類型的圖表呈現，讓數據更容易閱讀，妥善運用每一項數據且落實在城市治理上。

此外，未來包括長照智慧化、治安數據、智慧交通、公民參與，都是黃偉哲所要推動的重點，市府團隊將持續打造全新的智慧便民服務，帶給臺南市民更為智慧便民、幸福有感的美好生活。

傳統升級 創新發展不斷

黃偉哲表示，要打造臺南成為智慧新都的目標，除了要以數位治理與智慧應用，讓市民更有感、方便之外，另外一部分就是推動智慧科技產業發展，運用日益成熟的智慧科技，如人工智慧、大數據分析等，導入產業及社會各個層面，讓臺南成為智慧創新的典範城市，其中包括智慧農業、智慧綠能、數位產業、行動支付等。

因此協助中小企業、傳統交易市場升級、催生創業，就成為市府主要推動的目標。一方面以在地的產業發展來催生臺南產業聚落，自建臺南在地產業生態鏈；同時也以更分眾化的產業型態因應巨型經濟市場變革下的不確定性，分散產業風險、嘗試新類型產業主題，為臺南打造健康的產業生態環境。

舉例來說，以臺南市議會民治議事廳的空間，建置了創新育成基地，並取名為贏地，以智慧農業、數位產業及在地創生為營運方向，鏈結鄰近核心育成中心、創投、專業業師及其他合作夥伴之創業資源，並聘請專業業師藉由培育到陪伴，提供經營、財務到法務等諮詢，以一站式服務建構南臺灣創業服務生態系統，其實就是希望整合製造、文創等產業資源再升級，同時也期盼能吸引更多新創團隊到臺南創業，帶動新創產業發展。

接軌國際

經貿措施先做足

為了有效推動產業經貿拓展措施，黃偉哲一方面帶領企業參加歐美、東亞及南向地區國際展會並邀請安排買家商洽媒合措施，以共同參展、商機媒合、買家參訪三合一方式推動海外拓銷。

另一方面，大臺南會展中心預計一○九年底完工，與國際接軌，成為「臺南新櫥窗」，黃偉哲預期可發揮帶動產業經濟、進出口貿易及周邊地區發展的整合性效益。

未來市府團隊會更主動積極協助企業接軌國際開發國際市場，並藉由全球經貿拓展、舉辦商洽媒合會，持續擴展招商管道，以及透過各項親商、安商措施，改善投資環境與協助企業開拓全球市場，以吸引潛在投資對象，形塑臺南成為投資的首選城市。

採訪後記

臺南也有北漂的問題，請問市長有甚麼看法？

黃：北漂是一個中性的問題，且相沿已久。早期臺灣工業化或經濟發展的時候，就有這種離鄉背井，去都市打拼。在近年來，人口往現代化的都市集中的現象普遍存在，這個問題不是只有臺灣有。

大陸也一樣，每年春運有多少民工要返鄉。這就是一個往都市集中的明證，北邊的民工或志青南漂到上海，或是南邊的，北漂到上海或北京，他們不一定漂到一線城市，但會往密集的市區集中。

臺灣小，問題還沒有那麼嚴重。臺灣運輸里程不長，交通建設發達，臺灣已經不是一日生活圈，是半日生活圈。我不去評論這是真議題還是假議題，但這是一個中性的議題，是一個城市化發展的現象。根據聯合國統計，現在人口往都市集中會超過百分之六十。以臺灣來講，若臺灣能更均衡都市發展，這種需要離鄉背井的機會就會減少。

現在直轄市已經有六都了。比方說，雲林漂到嘉義，或雲林漂到臺中，這種情形會比雲林漂到臺北還好，畢竟交通時間約一小時而已。雖然都是直轄市，但不可諱言，臺北還是政經中心。很多工作機會，尤其是服務業或高端產業，都是在雙北。

臺南現在有南科，其實近十年來（北漂情形）有舒緩。南科有八萬人，未來臺積電，五奈米、三奈米，會再增加八千人就業機會。這些人若沒有南科的設置，很有可能是會要北漂的，至少會漂到竹科。將來有很多科技人才的向外漂移的現象，會因為南科，而比較紓解。

第二，互聯網跟網路的興起。很多的職業（比方說網紅），他是無遠弗屆，不見得需要到北部，地方政府能做的就是藉著科技的發展，讓更多的人在地就業。

其實有些北漂，是心理因素。年輕人想去首善之區闖闖看，畢竟雖然一樣是直轄市，但發展程度還是不一樣。以鐵路來講，臺北一九八九年就已經達成鐵路地下化，開始通車，臺南今年才開始動工，可能離通車還要三年或五年。

臺北市的面積約兩百平方公里左右，臺南有兩千平方公里，光是基本建設，臺南就會發展得比較吃力。我們要用正面的態度讓年輕人願意留下來，除了北漂外，還有西漂到大陸，東漂到美國。學服裝設計的，可能夢想就是去紐約或巴黎。棒球選手可能夢想去打日職、美職跟大聯盟。這些就不能說是惡質的漂。

不少在國際打拼的運動選手們，他們是臺灣之光，也都認同臺灣是他們的家。另一個角度來講，我們希望「漂」是「健全的漂」。最後會回歸到自己的鄉土。

由賴清德手中接過臺南市長的位子，難免會被比較，請問您會不會有壓力？

黃：當然有啦！而且不但被跟賴清德比，還會被拿來跟韓國瑜比，還有和其他五都首長比。一人一款命啦！每個人都有不同的命運。

賴清德他有好的條件，第一任二○一○年，第二任二○一四年，他都創造相當好的政績，當然民意高，聲量也大。

韓國瑜替藍軍打下一場幾乎是不可能的戰役，立下戰功，得到藍綠、海內外的支持，當然聲量大，甚至有人要他直選總統。

每個人有不同的狀況，事事不用怨天尤人，韓國瑜拿下市長，國民黨拿下議長，府會同黨，他沒有府會的問題。而臺南市長跟議長不同黨，民進黨內部也有分裂問題要整合。