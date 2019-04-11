臺灣農業4.0創新趨勢

本刊首席顧問—陳正修先生 分享 facebook

【文‧陳正修】

日前在臺灣智慧聯網與區塊鏈發展協會成立大會中，筆者和賀立維博士聊起臺灣農業未來發展，我們有共同一致性目標：將量子力學、區塊鏈、人工智能等三個不同領域整合在一起，賀立維是美國愛荷華州立大學工學博士班畢業，臺灣知名研究量子力學權威，我們試圖將這三大領域整合起來，未來目標就是建立一個虛擬與實境結合的智慧農業四．○理念。

身為臺南市政府顧問，這個觀念筆者曾跟臺南市長黃偉哲提過，他非常認同，臺南算是臺灣農特產大縣，產業轉型相當重要，如何幫農民賺大錢，一直是黃市長思考地方，筆者認為臺灣農業仍屬於一．○到三．○階段，還是把農民當成機器在使用，產值自然就會受到天候或不特定因素影響，農業四．○就是導入感測技術，引進智能機器裝置（IR）、物聯網（IoT）、 大數據（Big Data）分析技術，升級為智慧化與數位化，把機器當成人用，再由人指揮建立智慧栽培模式，人變成最後監督功能，在臺灣人口成長率持續下滑中，智慧農業四．○解決了這個問題。

其實「體驗行銷」可以放在農業發展裡面，能確保農民收入穩定，此話怎說，想必大家都玩過《開心農場》，當時「偷菜」變成全民運動，促使全球最大社群媒體Facebook用戶暴增，一躍成為全球龍頭，我們這邊不是討論社群遊戲，而是透過他山之石，將智慧農業四．○理念運用在體驗行銷中，舉例來說，臺灣或其他國家民眾為了吃最新鮮農產品，可以認養臺南農地進行「有機栽培」，讓農民先拿到一筆錢，足夠安心繼續栽種，如果產業豐收的話，農民還可以幫忙民眾拿到市場去販售，促成雙贏效果，而農作物透過特定量子光的頻譜，可以吸引特定害蟲加以撲殺，可減少或完全不使用農業，採收時經由人工智能協助，收成後臺北民眾經由掃二維碼了解農作物履歷，種植過程中，想看農作物變化，手機裝入視聯網，二十四小時輕鬆看到，最有趣的是，可以帶小朋友親自赴農地，體驗臺北感受不到農家樂趣，算是寓教於樂功能，另一方面，這個「有機栽培」模式已經吸引到不少連鎖通路詢問中。