三家新創團隊現身 暢談創業優勢

覓特創意科技公司董事長李柏欣、行銷總監謝明勳(左三、四)、成大生物醫學工程學系副教授吳炳慶(左一)及成大奈米醫學研究中心產學組組長蔡宗霖(右一)，以機能膜技術開拓新商機。 分享 facebook

【文‧藍硯琳 攝影‧徐裕庭】

有技術、想法，卻不知道怎麼踏出第一步，始終是創業者必然面臨的痛，這不僅影響創業動力的延續，更可能令創意種子就此消弭，萬分可惜。

為了增進在地產業創新、強化人才競爭力，臺南市政府經濟發展局徵選有潛力的團隊從零到一陪跑輔導，推出「臺南市創新創意推動計畫」，透過導入協作、精實輔導、投資策略與商機合作等方式，進而鼓勵年輕人投入發展臺南新創事業，為當地產業結構轉型注入新活水。

協助計畫執行的工業技術研究院指出，協助團隊創意實體化、市場驗證，加速團隊獲取資金創業，是計畫的中心思想，而近幾年不少參賽團隊的產品構思，獨創性及商業模式皆令業師贊賞不已，儼然成為臺南創新產業的標的所在。

覓特創意科技

以多功能機能膜為產品加值

二○一七年AQ Line團隊經由臺南市創新創意推動計畫輔導，與覓特科技技術合作，共同取得國發天使基金與行銷資源之挹注，攜手投入醫用器材、產品之開發。

「我們主打的是『戴得住的N95』，沒有異味、高過濾特性就是我們產品的強項。」 覓特創意科技股份有限公司共同創辦人吳炳慶，以簡單語句陳述特點。

特殊塗料技術研發者之一的蔡宗霖分享，技術研發時，對於市場和公司運營瞭解不深，在量產到行銷階段面臨挑戰，「為了有效發展產品市場，我們將技術轉與覓特創意科技，透過行銷力和技術量加乘，讓智慧財產商機加倍。」在緊密的合作下，覓特創意科技首先切入整合加工口罩產品，透過塗佈特殊機能配方後，讓塗抹區纖維形成薄膜，以達防體液滲透、高效能抑菌、高透氣等特性，進軍醫療器材市場。

「從口罩入門其實是相當具挑戰性，但我們發現，在SARS期間，市面上口罩需求雖然大增，但是戴起來舒不舒適、是否有效抗菌，同樣影響民眾配戴口罩的體驗。」蔡宗霖表示，為了強化產品品質，經過多次的測試，覓特創意科技分別在二○一七、二○一八年，以醫用防菌平面N95口罩成功申請一類及二類醫療器材許可，成為市面上唯一的「二類醫材規格」口罩，自二○一七年開賣至今，平均一個月生產十萬片，用品質成功在醫界打響名號。

然而，不甘將自己定位於「口罩製造商」的覓特創意科技董事長李柏欣表示，讓手中優於GORE-TEX可防水、潑水、透氣等獨家機能膜技術更加多元應用，分別塗抹在紙張、金屬、塑膠等材質上，來放大產品效能。

覓特創意科技行銷總監謝明勳表示，目前產品已逐步受到醫界肯定，未來也將持續拓展品牌力，讓覓特產品發光。

「做研發是我們的本業，我們希望藉由研究，讓社會更美好！」吳炳慶指出，這是當初創業的起心動念，也是維繫品質的初衷。問起對於未來企業布局的期盼，他強調，透過跨領域模式提供各種基材塗裝、成為研發及製造特用高分子配方技術供應商，是企業營運獨創性，未來也將秉持這樣的精神，讓創業之路不斷延續。

百兆鍶國際有限公司創辦人陳秋璋(右)及研發工程師夏傳詠(左)，正透過系統整合及客製化設計，搶占市場版圖。

百兆鍶國際

軸承檢測技術獲齒輪大廠肯定

「創業全然是誤打誤撞，不過一旦走上這條路，就希望把產品品質做好，帶動南部新創的知名度！」提到參與臺南市創新創意計畫的緣由，百兆鍶國際有限公司創辦人陳秋璋說。

學習機械工程振動訊號處理的陳秋璋，投身業界工作數年後燃起創業的熱情，原先僅規劃創立工作室，卻碰巧發現臺南市創新創意推動計畫，單純懷著「想增加曝光」想法的陳秋璋，便毅然決然參賽，最終憑藉著獨創的開發技術獲得評審青睞，在二○一七年正式踏上創業之路。

「當初我是以『軸承檢測』技術申請計畫並把設備從無到有做出來，不過我們空有技術，但對於公司經營、定價、產品外觀設計、拓展業務等一竅不通。」專精於系統整合及設計的陳秋璋，回想起創業初期的挑戰，不覺笑了出來，並表示，由於團隊皆是工科出身，技術雖在手，但對於市場不夠瞭解，吃了不少虧。

百兆鍶研發工程師夏傳詠分享，與它廠相比，百兆鍶初期產品外觀不符合市場需求，雖真材實料但產品銷售慘淡；其次，陳秋璋坦言，由於不瞭解業態，與供應商媒合過程中易產生誤解，「剛開始供應商會說，『我有量，我需要幾台你先幫我準備！』但當我投入設計生產後，對方卻只買一台。對我而言，燒掉的不只幾個月下來的研發經費與人事成本，甚至還有初期的創業衝勁」。

然而，這些失敗在陳秋璋眼中只是創業過程，在經過一年的市場磨合與工研院陪跑式輔導，陳秋璋讓產品包裝走向工業風，其獨創的「軸承訊號無人化預警系統」產品，由於導入演算法，有效達成工廠產線設備預警的絕佳效果，更受到南部重要齒輪廠商的器重，不僅邀請陳秋璋團隊承接該公司無人雲端預警系統設計，也一同於臺北國際塑橡膠工業展展出，在二○一八年瞬間打開知名度，成為不少傳產眼中深具彈性、創意的微晶片系統整合商。

短短一年多的創業歷程，陳秋璋從無到有走出自己的路，他一手開拓傳產商機、客製化軟硬體開發外，更改良軸承檢測系統，直攻學術界，至今該訊號設備已有穩定販售通路，成為百兆鍶穩定的收入來源之一。

「目前公司暫時以客製接單為主，未來希望能提供工廠完整的軟硬體整合方案，運用智慧科技和專業創新技術打下名氣，扭轉『南部系統整合商全仰賴北部大廠』的舊有印象！」陳秋璋期許。

恰口貿易企業有限公司創辦人柯志諭(左)及業務代表卓蕙鈴(右)，致力研發友善環境的材料，解決塑膠對於環境的侵害。

恰口貿易

以竹炭、甲殼素與環境共生

「我的創業理念很簡單，就是想站在守護地球的立場，開發出友善人體和環境的材料，達到真正的循環經濟。」恰口貿易企業有限公司創辦人柯志諭分享。

隨著環保意識抬頭，一次性、不可分解的塑膠製品已逐步於世界各地禁用，而在「限塑令」政策問世下，不銹鋼、玻璃、竹木、紙張等多材質吸管如雨後春筍般冒出，然而，這些產品看在柯志諭眼中，卻是另一種影響環境的變因。

「以竹木吸管來說，材質雖是取自大自然，但竹子有機質易發霉，若使用者長期使用且未更換，對於健康會造成威脅。」柯志諭認為，多材質吸管的推出立意良善，但耐用度低是事實，易增加餐飲業營運成本，在推行上勢必受到阻礙，缺乏完整配套措施，因此，為了中和疑慮，長期研究材料專業的柯志諭，看好竹炭抗菌防霉、高耐熱及耐酸鹼特性，研發出百分百竹炭杯、竹炭吸管、竹炭濾芯瓶、竹醋清潔液，搶攻健康居家商機。

為了平衡竹炭產品易碎等特性，恰口貿易萃取甲殼素，成功研發幾丁聚醣吸管，不僅能輕鬆帶著走，材質機能也能轉為肥料、飼料，有效避免一次性吸管對環境的危害。

回憶起創業艱辛處，柯志諭笑說，從竹子的燒製條件、溫度、取材到燒製器材等，嘗試過無數次的失敗才達成現在的成績，讓通過SGS、中科院檢測的竹炭產品，在使用過後簡易以熱水清洗即能重覆使用，成為不少女性客戶及注重環境的餐飲業者的心頭好。

一路走來，柯志諭除了相當感謝工研院協助購入燒製機械及適當的營運與行銷意見，更表示，「未來我們希望打造回收平台，主動回收恰口貿易的廢品，並再製為竹炭粉、幾丁聚醣等工業原料，透過實際行動回饋環境和消費者！」柯志諭期許。

臺南市政府經發局長期致力於臺南產業創新發展，近年來更是深入創新創意，計畫至今，已成功協助十九組團隊成立公司行號，未來將持續整合市府產業輔導資源，為臺南產業的轉型盡一份心力。