定位吳敦義是最「接地氣」黨主席

吳敦義擁有兩年半行政院長、四年副總統歷練，「接地氣」四十年政治經驗。 張至謙 分享 facebook 文‧周義豐 圖·張至謙

兩年半行政院長、四年副總統「接地氣」逾四十年政治經驗

現任中國國民黨主席吳敦義，出生於南投縣草屯鎮，曾任中華民國副總統、行政院長、八年高雄市長、八年南投縣長、兩任臺北市議員、三任立法委員等職位，一九七三年獲中國國民黨提名參選臺北市議員並當選，開啟從政之路。

一九八一年成為最年輕南投縣長，一九八五年競選連任，黨、內外皆無人競選，創紀錄以百分之九六．一三得票率連任，並當選當年全國十大傑出青年。二○○九年在八八災後一個月，九月十日經總統馬英九懇託出任「行政院長」，是馬政府行政團隊任內任期最長的行政院長，二○一一年再獲青睞，搭配馬英九競選連任，順利高票當選第十三任副總統。

逾四十年從政經歷，深根蹲點在地服務臺灣這塊土地與人民，累積三十六年民意代表「接地氣」能量，奠定了吳敦義任職兩年半行政院長、四年副總統成功基石，翻開吳敦義行政院長成績單，可說是深受好評，「臺灣競爭力，躍升全球第六名」，洛桑管理學院（IMD）公布二○一一年全球競爭力年鑑數據指出，當時臺灣競爭力被評比為亮麗表現，比二○一○年再進步兩名，達到全球排名第六，時任行政院長吳敦義成功帶領臺灣走出金融風暴危機，在人口超過二千萬人的經濟體中，臺灣超越了澳洲和加拿大，排名世界第二，僅落後美國。強勁表現及社會繁榮安定，兩岸和平是臺灣競爭力的主要原因之一。

落實「庶民經濟」射三箭

最貼近基層政治領袖

二○○九年八月八 日，莫拉克颱風重創臺灣南部地區，造成嚴重水患（又稱八八水災）與人命、財物的損失，吳敦義臨危受命，一上任就展現新氣象，推動災後重建與國土保育、推動兩岸關係和平、照顧基層、扶持弱勢、拚經濟，尤其是「庶民經濟」等，是吳敦義任內重視施政。

端出「庶民經濟」政策，第一道就是為四十二萬繳不起全民健保費而被鎖卡的民眾全面開卡解套。吳敦義回憶起：當時上任院長沒幾天，二梯次邀請工商界人士一起進行早餐，一人一套十八元燒餅油條，共同討論全民健保，只要經濟確有困難，因而被鎖卡者立即開卡。

除此之外，面對當時五百億元負債的全民健保，協調工商界，調高健保費費率，從百分之四．五五調到五．一七，吳敦義強調，同時也有配套，只分段調高投保薪資五萬一千元以上以及六萬八千元以上的人，並補貼弱勢族群。二○○九年九月十日我擔任行政院長，瞭解截至當年八月底，健保累積虧損五百億元以上，截至二○一二年九月的統計，虧損已經打平，弭平了五百餘億元的累積虧損，「當時還小有盈餘一六五億元」。

「庶民經濟」推動成功，平均每位國民所得二年半增加了三千五百多美元以上。另外，他在兩年半任內，認真拚經濟，二○一○年經濟成長率達百分之一○．七一，是四十年來首次達兩位數成長，也是從蔣經國院長後，臺灣最耀眼的經濟成績。隨著經濟成長率提高，任內並調整軍公教待遇和兩次基本工資。

為兩岸和平盡心力

走和中友日親美路線

吳敦義閣揆時代最關鍵的兩岸政策，就是已故海基會董事長江丙坤與大陸海協會長陳雲林簽屬兩岸經濟架構協議（以下簡稱ECFA），這是兩岸在和平穩定發展的情況下，吳敦義強調，ECFA包含貨品貿易、服務貿易、爭端解決及投資保障，這對臺商在大陸投資，有ECFA保護下，讓投資跟人身安全都能有妥善照顧。

提到吳敦義對於兩岸關係看法，他回溯一九九二年雙方所換文的九二共識是「一中各表」，原詞句共有三十五個字，內容為「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意，用口頭聲明方式各自表達」，也就是因為有這個「九二共識一中各表」的基礎，在一九九二年的十一月三日，海基會將此一「共識稿」傳給海協會，海協會經陳報其當局核定後，於十一月十六日，回函海協會，經此一換文，雙方政府也都瞭解。

吳敦義認為，這三十五個字就是一中各表的九二共識，中國國民黨發布的聲明，所謂「九二共識其實就是一中各表」的內容，一中各表的意思就是大陸方面表達一中是中華人民共和國，我們也是用口頭聲明可以表「一中」就是中華民國，這就是一九九三年第一次辜汪會談能夠在新加坡舉行最重要的根基，也就是雙方換文的共識。也因此兩岸在二○一○年六月二十九日雙方各派海基會及海協會在重慶簽署了「兩岸經濟合作架構協議」，海基會於七月二日呈報行政院，通過院會後，函請立法院會於八月十七日三讀通過生效。

堅持走一條穩健兩岸和平關係，是吳敦義一貫原則，面對近來中美貿易大戰，身為小國的臺灣，如何在這場博弈戰爭中勝出？他認為我國對美、日及大陸的關係基本策略就是「和陸中、友日、親美」，與大陸同樣是炎黃子孫、中華兒女，且兩岸都有貿易往來、學術交流，兩岸也有不少人成親，兩岸是有血濃於水的感情，就是親近一點也是好事。

而所謂「友日」，是因為日本與臺灣有相當多互動，但也不狹隘只與日本交朋友，而是泛指所有愛好民主、自由法治的國家，包括韓國、歐美等各國都算在內，臺灣都要與這些國家友好。對於美臺關係，吳敦義表示，親美主要是，美國賣給臺灣防禦性武器，是確保國家安全穩定來源，且美國也是世界上比較有力量，可以講公道話的世界級大國，是自由民主法治的典範，臺灣留美的很多，兩邊貿易也頻繁，親美也是必然的事。

即將邁進二○二○年總統大選，中國國民黨內對於推出最強棒候選人，各方或各有看法，專訪過程中聊到該話題，吳敦義一如往常輕鬆回應，但初選機制如何運行，「光榮勝選是唯一目標，但成功未必在我」。