「來禽圖」春鳴 故宮邀你看畫賞鳥

分享 facebook 文‧藍硯琳

故宮自典藏的兩千多件翎毛類作品中，精選出三十一件作品，囊括宋、元、明、清至近代，型態可區分為「果熟來禽」與「鳥語花香」兩類，同時為了便於閱覽，更在展品旁陳列禽鳥寫真照片，觀眾可以透過繪畫與照片比對，理解歷代畫家對於禽鳥生態縝密的觀察力，以及當想要突破侷限時，如何藉助筆墨與萬物對話，來抒發內心情感的創作力。

鎮館國寶亮相 助威來禽圖看點

故宮院長陳其南表示，從畫中可以看出作者思想及對自然界中的觀察角度，而此展展現宋朝迄今的作品兼具寫實與美學，提供觀眾年節期間的出遊新選擇。

本次展出有數件國寶級展品，其中〈宋 崔愨 杞實鵪鶉〉畫中的鵪鶉與螻蛄，均不先勾勒輪廓，直接以水墨點染，感覺格外古樸典雅。據故宮表示，這種「落墨」畫法，在宋畫中尤其罕見而難得；另外一幅國寶文物〈宋人 桑枝黃鳥〉畫一隻站立桑樹枝頭的黃鸝，仰頭銜住桑椹果實，神態怡然自得。

無論樹或禽，敷色皆極細膩，線條則隨著物象而變化，未有定法，感覺格外生動自然，堪稱典型的宋代寫生佳作。

同時，此次「來禽圖」特展中，收錄展場唯一一件民國畫作─台灣畫家林玉山作品「雙鶉圖」，備受外界關注。故宮書畫處處長劉芳如表示，「林玉山的畫風承襲唐、宋的寫實風格，與此次展出的作品並列，絲毫沒有隔閡及突兀感。」正是這樣的巧思，也讓故宮策展越趨多元性。

四展齊開 春遊新去處

除了「來禽圖」特展外，此次故宮另推出「受贈名品展—廣東繪畫選萃」、「筆墨見真章—歷代書法選萃」及「看畫．讀畫—歷代名蹟選萃」等書畫展覽，讓國內外訪客能飽覽故宮經典收藏。

在「看畫．讀畫—歷代名蹟選萃」中，能清楚看見中國繪畫的發展脈絡，從六朝至唐代（222-907間）顧愷之及吳道子等人奠定的人物畫典範、宋代范寬、郭熙及李唐等在山水畫上的創新、元四大家（黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙）及趙孟頫等人復古且多元的文人畫，再到清朝帝王推正統派畫風及歐洲傳教士引入的西洋畫法，藉由不同朝代的花鳥、人物、山水等名蹟樣貌，清楚勾勒出中國歷代的典範風格。

劉芳如強調，中國古代畫家對於「畫景物」未必全忠實呈現，而是會增添作者的想像，「希望藉由此次展出，透過工筆跟寫意、寫實和寫心，帶領觀眾更仔細的欣賞中國翎毛畫之美。」同時現今生態保育觀念日益受到重視，期望透過展覽的推廣，讓世人更瞭解環境維護的重要性。

故宮精選三十一件宋、元、明、清到近代禽鳥畫作，推出「來禽圖—翎毛與花果的和諧奏鳴」特展，開啟二○一九年的藝術饗宴。