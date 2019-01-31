丹堤咖啡 抓準顧客喜好接地氣

丹堤咖啡創辦人方淑宜 分享 facebook

文‧陳彥竹

說到丹堤咖啡，大家皆不陌生，因為這個在台灣歷史最久遠的連鎖咖啡廳，仍然連年不斷增加店數，在你我生活周遭為消費者提供舒適的約會環境，「我們國中時，都在丹堤念書，因為飲品跟餐點都不貴，又可以待上一整天。」這是八年級生談到對於丹堤的印象，如今進出社會工作，仍是選擇在此作為與客戶碰面的首選。

「過去我們選點都會在公車站附近，如今捷運越來越便利，也以捷運站附近作為選點的參考。」丹堤咖啡創辦人方淑宜說到，過去至今皆以方便地區做為選點參考，就是想要帶給大家在便利的生活中，能輕鬆地停下腳步到享受片刻溫馨的對談時光。

看到缺口 步步扎實前進

丹堤創辦於一九九三，起初台灣尚不熟悉咖啡廳模式時，便利又低負擔的場所，大多以麥當勞作為簡單的約會據點，而當時想跟親朋好友午茶聚會，卻又不想在吵雜且僅有油炸類餐點的地方，實在難尋，「竟然市面上沒有符合我想要的模式，我何不自己創建呢？」也讓方淑宜開始有創業的想法。

丹堤也就在這麼一位看似天馬行空的女孩思想中被創立，但是方淑宜並沒有把此想法當兒戲，反倒是從剛開始就要求做到最完美，自創清潔SOP要求環境乾淨到位、食材安全檢驗也得齊、勞安問題更是做足了功課，「我們光是在洗碗機上就花了八萬元，只為了堅持內用餐盤與杯具皆使用瓷器，外帶的PLA杯也使用環保材質。」方淑宜笑著提到，環保材質不好伺候，曾在運送過程中因為氣溫而讓PLA杯在運送箱內自動分解，雖造成成本負擔，但她仍堅持使用，保護地球。

也因為如此，不論是在食安風波，或是競爭者如雨後春筍般湧現，丹堤仍能穩定成長，「起初星巴克進軍台灣時，說不擔心是騙人的，但是結果竟是幫助我們的業績成長了！」方淑宜說到星巴克確實帶起台灣的咖啡風潮，但是因為丹堤帶出差異性，所以並沒有因此而受影響，反倒是順著帶起的風潮，讓更多人注意到丹堤的選擇。

在地化服務 無可取代的人情味

「你看，這是我特別跟廠商討論出來的，因為我喜歡吃燒餅，但是又考量適合放在咖啡廳的商品，所以結合西式丹麥，大獲好評！」方淑宜指著菜單上的蔬菜丹麥燒餅，開心介紹起自己的作品，也道出了對於餐點的用心，甚至丹堤曾經推出過刈包，夾上火腿，無時無刻推出創意且道地美味。

雙魚座的她，特別熱情與貼心，不論是對待事業、夥伴、顧客，都讓人敬佩，眼前這位活潑的領導者，沒有架子，反倒是面對各種狀況都親力親為，為顧客介紹新型智慧無人點餐機的使用方法，與夥伴分享著自己的生活點滴，「平常跟朋友聚會，他們都不讓我約來丹堤，因為我會忍不住跳起來服務客人。」方淑宜一席玩笑話，也道出了她對於服務的熱忱。

「我們的客人，有許多是常客，不少人因為在此而相識。」方淑宜說到現今科技世代常有人因為便利而忽略了人與人之間的情感交流，而她將便利的科技運用在繁瑣的事務上，讓夥伴們有更多的時間與心力來注意顧客的需求，給予顧客最有人情味的服務，是她最看重的，也因此，無論是智慧無人點餐機、未來準備推出的種種科技相關服務產品，皆為了讓丹堤更有人情味，能夠持續為消費者提供更美好的休憩環境。