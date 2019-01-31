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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

做好投資 想加薪靠自己

2019-01-31 13:07卓越

(左) 德信綜合證券股份有限公司董事長林冠百，(右)國泰投信董事長張錫
(左) 德信綜合證券股份有限公司董事長林冠百，(右)國泰投信董事長張錫
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文‧陳彥竹

國泰投信董事長張錫表示，想要踏入投資大門，要先認識自己，切勿僅聽信旁人經歷，盲目跟隨，「因為每個人的消費習慣、用錢需求都不一樣，投資是為自己配置更好的生活，別把自己分配得喘不過氣。」他提到，先將每月穩定收入、必要支出、習慣性非必要支出都明列出來，清楚自己每個月有多少閒錢，是很重要的。

然而投資一定有風險，大致上承受風險程度從低到高，分保守型、穩健型、積極型，瞭解自己後，也比較能夠選擇適合自己的商品。張錫說到，「撒網捕魚總要預期收網的時間，」他表示，除了消費習慣，年齡也是投資選擇的因素之一，離預期的收穫時間長跟短都有很大影響。

保守型的投資人，為相對對風險承受度較低者，多半適合選擇波動較小、收益率較低的投資標的，但是實質收益也會較低，「全球多重資產基金」投資類別多元，包含股票、債券、原物料、不動產等，分散化投資降低風險，適合保守型投資人。

穩健型的投資人，則是處於抗拒高風險的股票型基金，又不願僅投資收益較低的保守型基金，因此股債混合型的「平衡基金」兼顧股票型與債券型的優勢，是穩健者的首選。

積極型投資人，能夠承受高風險，也相對有冒險精神，期待高獲利的報酬，將火力集中於「股票型基金」。

保守、穩健、積極

不同習性各有選擇

張錫說到，通常初嘗小額投資的初學者，大部分是剛出社會工作的新鮮人，對於投資概念並不足，所以建議以買基金的方式，培養投資理財的概念，也能夠對於總體經濟的訊息增加敏感度，「專業分工是很重要也很划算的，你看，你選了鴻海，就是郭台銘幫你打工，」張錫認為理財是人生中一門必要的課題。

華南永昌多重資產入息平衡基金經理人徐啟葳建議，投資的金錢來源如果以獎金為主，不是急需花用的錢，則建議以長期且定期投資為主，不應受短期波動而進進出出。

「如果是積極型的投資人，以美國標普500或台灣50 ETF（元大寶來台灣卓越50指數股票型基金）為推薦，」徐啟葳表示，主要因為以目前的經濟數據來看，美國仍是全球開發中國家表現最強與最穩的，而台灣則是不受匯率波動影響，且均持股分散，不會受單一個股的表現而大幅波動，又可收股市上漲的利益，「大跌如十五到二○％美國股市跌幅更是很好的買點」。

而他也建議保守型投資人，以美國公債ETF、防禦型產業（公用事業、電信、reits）ETF，或台灣高股息ETF，與穩健的高殖利率股票如中華電信、台灣金融股等來做資產配置，以求長期打敗通膨率與獲得穩定的獲益增長。

德信綜合證券股份有限公司董事長林冠百說到，可將年終獎金平均分成三份理財，消費賺回饋金、小額儲蓄賺利息與長期投資股票賺股利，股票投資的比重可以高點。

投資股票首選高殖利率，獲利穩定的定存股，用定期定額存股的方式來投資，在單月挑選不同的扣款日分次扣款，就不會有集中在同一天，造成買進成本特別高或特別低的情況。而穩定配息的績優股，台股除權息時，就有機會再領到一筆「年中」獎金。

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卓越

《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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