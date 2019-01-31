同樣是重劃區 林口怎麼發展？

分享 facebook 文‧藍硯琳

林口新市鎮是在民國五十九年核定實施，目的正是平衡區域發展，舒緩過度集中台北市的人口壓力，因此將台北盆地與桃園台地間，北臨台灣海峽、東至台北盆地邊緣、南接台一線省道北側、西則與桃園相臨，約一八七五○公頃土地列為開發區域。

看似廣闊的計畫與願景，卻也如淡海新市鎮面臨開發不易等問題。由於位處城市邊陲，建案開發太快、空屋率多，「鬼城」傳言四起，再加上林口台地氣候，冬季季風強勁，影響人口遷徙意願。

不過林口新市鎮至今的發展，卻逐漸有了些許轉變。

長庚醫院、華亞科進駐

林口新市鎮發展動起來

「與淡海新市鎮相比，林口的優勢在於，對外交通方便，有交流道和捷運，離台北距離不遠，且招商效果湧現，能夠刺激人口進駐紅利。」台灣房屋長庚直營店經營主管林士涵表示，目前新市鎮人口數已超過四萬，腹地雖有閒置空地、新建案空屋率高，但進駐率仍超過五成，這都是看好林口的平均低房價及便利的交通網路。

林口新市鎮自林口長庚進駐後，就醫人口、相關配套產業慢慢聚集，原本閒置土地多的林口新市鎮開始有了轉變，再加上機場捷運A7重劃區位處林口五大園區的交會點，如匯集華亞科技園區、林口體育大學、龜山工業區、中華郵政物流中心等，形成產業聚落，並順勢拉抬新市鎮的經濟動能。

同時，二○一八年新北市城鄉發展局決議，將重新開發林口工一工業區，串聯桃園國際機場、台北港及林口影視城計畫，預計民國一一○底前完成重劃開發；此外，中華郵政也將投入新台幣二二○億，在A7打造物流園區，該園區占地十七公頃，同時計畫引進商辦、賣場、旅館等複合式產業，預計創造近六千個工作機會，為林口新市鎮發展增添新紅利。

鄰近龜山吃香

共享發展優勢

「林口和龜山是相輔相成的，基本上林口新市鎮可以延伸至A8、A9至龜山，此區發展前景是看好的！」林口因旁邊有工業區、三井Outlet生活機能及工作機會健全，世大運選手村改建的社會住宅同樣吸引年輕族群入住，以至於林口已成為近年新北市人口成長數最高及最年輕區域。

然而林士涵坦言，目前台灣整體房市發展疲弱，林口新市鎮買氣同樣受影響，但他認為，未來在國際媒體園區等產業進駐下，再加上交通輔助，林口新市鎮的發展有望翻轉。