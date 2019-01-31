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不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07卓越

肖準行銷股份有限公司創辦人吳威翰
肖準行銷股份有限公司創辦人吳威翰
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文．陳彥竹　

眼前這位七年級生，畢業於政大資管系，待過HTC與ASUS，卻不是印象中斯文型的軟體工程師，身高一百九的吳威翰，反倒帶著美式風格，像個大男孩似的，然而這位大男孩的來頭並不小，現為肖準行銷股份有限公司創辦人，過去曾為全球第三大的中國互聯網公司─獵豹移動，打開跨國數位廣告市場之門，讓可口可樂、美圖都成為他的客戶。

台灣七年級生

打開跨國平台變現大門

「既然網路的特性是無國界，那麼平台的瀏覽率為何要局限於在地廠商？」屬於網路原生世代的吳威翰，過去即便進入大部分資訊業人員都嚮往的指標性大公司，但仍不甘於當個小螺絲釘，只負責完成眼前的專業分工，也因此，初到獵豹移動的他，勇於提出自己的想法，成為公司第一批做跨國賣App廣告的衝鋒隊。

如何變現呢？「現在不少網路用戶應該都會察覺，平常喜歡瀏覽哪些類型的網站，就容易看到相關的廣告，」吳威翰說到，這就是屬於廣告個人化的一環又稱為程序化廣告，在學期間就有此概念的他，做過相關研究報告，也相當自信方法的可行性，「利用網路競標的概念，讓各國廠商對於高購買潛力客戶版面進行競價買廣告，雖然可能會有比平常較多的花費，但是廣告投放是精準的，回報的效益就很值得」。

起初也非完全順遂，網路平台得加開廣告欄位，並且需與其他廣告科技公司串聯內部訊息，對於公司的產品部門來說，有資訊外洩或是否符合效益的疑慮，「我花了很多時間說服產品經理，最後成功了，還好有好成績。」吳威翰說到當時將程序化廣告模式引進公司後，在全球流量端自動競價所創造的利潤，每日皆有百萬美金進帳，也證明了流量變現的可行性。

「廣告是很文化的東西，過去幾乎沒有人到國外販賣網路廣告，還記得，在一六年的過年，我隻身待在紐約，就為了將網路廣告推出去。」吳威翰表示，當時為了找全球知名廣告公司MediaCom合作，不惜放棄回國過農曆新年的他，在會議當天遇到大雪與道路封閉，原本擔心對方無法赴約，結果卻是相談甚歡，「他們說，因為我是第一個來拜訪的中國公司，讓他覺得很新奇，也很喜歡我們的提案。」吳威翰自信的表示，只要願意走出去，創造商機不難。

善用新世代閱聽習慣

輕鬆破億瀏覽

《抖音》月活躍用戶超過五億、Instagram破十億人、FaceBook二十億……，以億為單位已不是稀奇事，而這些瀏覽率，不單單只是一個娛樂數字，而是滿滿的商機，也因此，各廠商不只是線下要有競爭的產品力，還得有線上的網路行銷輔助，沒有在網路平台中添上一筆品牌廣告，可能很快就被競爭者淹沒了。

現已被《抖音》併購的短影音App《Musical.ly》，就是開啟短影音潮流的軟體，即便出自大陸企業之手，仍在北美造成風潮，因此，他帶著這個華人軟體，走訪各大公司，輔助品牌快速步入網路行銷的軌道。

「過去只有明星，現在有網紅一詞，無非就是不同領域中的人氣主，所以要懂得善用不同平台，找到各平台的人氣王。」吳威翰說到，過去想到紅人，可能只會提到國際大明星，但是每個平台上的人氣王，都有他的生存之道，即便是現實中的影視明星，到了平台上，也未必會比網紅的流量高。

吳威翰秉持著網路行銷的觀察與敏銳度，為可口可樂找到了網路平台上的人氣網紅，並且以輕快俏皮的音樂與簡單卻能深植人心的舞動模式，讓網紅拿著商品拍攝出一部十幾秒的影片，快速得到了廣大的回響，超過一億次的瀏覽，一百萬次的影片再創作。（通常平台用戶喜歡該影片，會使用原檔音效製出屬於自己的影片收藏或公開分享。）

未來網路新趨勢O2O

商機無限大

看到此商機，吳威翰也受邀為美圖公司策畫變現策略，過去以銷售美圖手機為主的模式，也因為調整方向後，廣告與軟體客製化成了目前的策略核心，「我從廣告產業做到行銷產業，等於買方與賣方的想法跟需求，都是非常瞭解的，這也是可以增加投資報酬率的關鍵」。

吳威翰表示，瞭解各客群的網路購物習性很重要，就連各地區的網路廣告曝光成本也會有許多差距，「像是美、日、韓與澳洲都是網路購物頻繁的國家，自然廣告單較高，而東南亞目前偏低，」他舉例，即便網路資訊透明化，但是在通訊軟硬體設備上程度稍低的國家，甚至連對電商應該要鑲入知識碼（紀錄買家消費習慣的追蹤碼）的觀念都沒有。

「相信大家對於B2B、B2C等等的用語皆不陌生，但是未來趨勢已經走向O2O（Online to Offline），甚至要鎖定線下精準客層。」吳威翰說到，客流從線上引導到線下實體通路，但是如何知道線下前來店頭的消費者，屬於哪一筆線上資訊呢？真正運用線上蒐集顧客資訊的便利性，並且於線下完成服務的趨勢，是未來再創無限商機的領域。

對於網路行銷專業信手捻來的吳威翰談到，台灣目前還未有國際性的App代表作，但台灣人才其實相當多，例如獵豹移動的變現團隊幾乎都是台灣人，也期望未來有更多網路新世代的青年，能夠一起鍥而不捨地展現台灣實力。

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《卓越雜誌》創刊於1984年9月，曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定，以產業趨勢為經，財經及工商管理為緯，在第一時間提供知識經濟領域的縱深資訊，讓企業經營的經驗發揚光大，各行各業精英顯現英雄本色的卓越人物更加深入人心。

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