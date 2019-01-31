昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

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文‧喬偉

輕軌，究竟是大眾運輸載具？還是為政者的大玩具？

高雄輕軌受到嘲諷的原因，乃是運輸功能實在不配稱為大眾運輸載具，尤其捷運局承認輕軌時速必須維持低速行駛，否則煞車距離不足，會造成車禍。當騎單車競速都超過輕軌，加上發車次數也是世界第一的稀少，所以被冠上大玩具的封號，絕對名副其實。

高雄輕軌成為笑柄，民進黨卻沾沾自喜，認為是執政績效，非常看重輕軌。但是當輕軌通過路口時，必須在四個角落派駐保全以避免發生事故，已經證明輕軌或許在歐洲人車稀少的小鄉鎮可以生存，但在高雄大都市是水土不服。不過，由於第一階段的輕軌經過之處，屬於深綠的選區，當地的市議員以民進黨居多，所以壓制了反對聲音。

二階段路線與車爭道

韓國瑜提緩建

但是進入第二階段的輕軌，就立刻不斷傳出反對聲浪，尤其最支持民進黨的建商都發出怒吼，因為輕軌經過美術館特區，只有兩線道的美術館路，竟然要挪出六公尺寬的路面給輕軌，可以預想到未來的塞車之苦。

第二階段剛動工，就遇到民眾抗爭，迫使選區內的民進黨議員都要求停工，等到公聽會聽證結束後再施工，不過議員的反對聲音果真是說說而已，因為發出召開記者會不久，又立刻取消。但是不同選區的國民黨議員聯合杯葛，終於讓陳菊團隊不得不暫緩施工。

但是暫緩施工不同於停工，因為菊團隊以為未來仍然是民進黨執政，所以避過眼前的抗爭鋒頭，等到選後就可以再動工，不料卻出現政黨輪替的結局，而且新科市長韓國瑜在上任第一天就要求輕軌停工。

議長許崑源早在前年就希望市政府重檢討輕軌，認為設計不當，尤其路線規畫出現問題，從大順路與裕誠路起經過二十八處路口，在高雄市鐵路地下化後，卻新增更多的平交道，不只擾民，而且造成更多的交通壅塞問題，許崑源更強調市長停建的決議已經獲得市民的掌聲。韓國瑜強調重新研究施工方式，顯然是要廢除輕軌的地面路線。

如果第二階段輕軌不再沿用第一階段的路面行駛方式，另外的施工方式，只有高架或地下兩種選擇，但是地下施工耗時且昂貴，可說高架是唯一選擇。

輕軌占用平面道路

高架化是唯一辦法

就以現在運行的第一階段輕軌來說，已經證明速度慢，每小時不超過二十五公里，實在無法擔當大眾運輸載具的稱呼；再說，高雄市民為鐵路地下化，忍受了十六年，終於盼到沒有鐵路平交道的日子，走地面路線的輕軌，又讓市民必須重新面對平交道的痛苦時光；甚至，輕軌與汽車、機車爭路，而且輕軌專用道，不准汽、機車混合使用，原本就人車川流不息的道路，將來會更加壅塞。

以高雄市南北要道的大順路來說，已經因為兩個大賣場造成塞車，未來加上輕軌及新開幕的第三家大賣場，一定會動彈不得。捷運局原先規劃取消路邊的停車格，但是道路兩邊停車格的原先寬度也不過一個車身而已，即使全部改為車道，也只有七公尺的寬度，要做為兩線道的汽車路線，再加上全台灣最多的機車行駛，四線道的大順路想不塞車都不可能。

捷運局長謊稱輕軌無法爬坡

對緩建決議陽奉陰違

所以，第二階段的輕軌必須改變為上天或入地，否則就必須停建，當韓國瑜在上任第一天就提出暫緩興建的看法，新科捷運局長范揚材似乎高高在上，根本不瞭解人民反對輕軌的原因。

副市長李四川向議會說明輕軌的未來結局，特別強調無法改為高架，原因是輕軌車輛動力不足，無法爬上高架的高坡，成為捷運工程界的笑話。因為全世界還沒有不能爬坡的捷運列車，除非真的是大玩具。

捷運局長范揚材提供錯誤資訊，讓副市長李四川說出捷運工程界的笑話，甚至，他首次在議會答詢就露出馬腳，不是捷運大外行，就是存心替前朝護航，尤其公開保證不同系統電聯車能夠在同一軌道行駛，就連質詢的議員陳致中都很驚訝。

韓國瑜下令停工，捷運局卻陽奉陰違，停止西邊的工程，卻繼續在東線施工，范揚材似乎決定繼續推動輕軌。

當然，輕軌是前市長陳菊的得意傑作，即使民眾群起反對也要繼續，所以范揚材察言觀色，故意以錯誤訊息，要讓副市長李四川做出錯誤判斷，然後繼續施工，打算生米煮成熟飯，強迫韓國瑜認帳買單，也不無可能。

歐洲輕軌到高雄後已經成為水土不服的大玩具，韓國瑜既然要探究施工方式，首先要找一位真正的捷運工程專家，而不是一位提供錯誤訊息的捷運局長。