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前手公司瀕臨破局邊緣！團隊神救援 一甲子老宅從爛尾樓變都更指標

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
▲一波三折的美亞采吉都更案等了15年，幸虧關鍵推手吳厚毅（左5）的堅持，終於成功翻新。 圖／彭世杰
▲一波三折的美亞采吉都更案等了15年，幸虧關鍵推手吳厚毅（左5）的堅持，終於成功翻新。 圖／彭世杰

文／游筱燕

歷經15年，美亞采吉經過前手公司經營不善、瀕臨破局邊緣，從不良債權完工交屋，成為都更案成功起死回生的典範案例，個中經驗值得學習。

根據《財訊》報導，台北市永吉路巷內的「美亞采吉」新建案，前身是中油提供員工購買的宿舍，總共12戶的連棟2樓平房，屋齡62年。地主涂小姐回憶，磚造的老房子比她的年紀還大，儘管充滿許多兒時點滴，但是蟑螂、老鼠透過與鄰居相連的的排水溝，到處「串門子」，只能在排水孔上不停黏膠帶阻擋。「我們從簽約到拆房子，合約躺在抽屜10年，我媽等不及就過世了。」涂小姐遺憾地說。

如今，「美亞采吉」以兩棟地上12樓、地下3樓的日式簡約新穎設計風格，聳立在周圍矮樓老舊的房子旁，顯得格外宏大華美。就都更案來說，「美亞采吉」不是基地最大，僅453坪，也非超級豪宅，單坪售價約100萬元，但絕對是業界討論度最高的個案。

波折　前手公司經營不善　瀕臨破局

根據《財訊》報導，台北市都更處指出，「美亞采吉」案波折重重，卻沒有撤案，歷經前手公司經營不善，瀕臨破局邊緣，後來經美亞公司、管理團隊及臺灣企銀的努力合作下，從不良債權案完工並交屋，創下金融特例，更是財務不健全都更案成功起死回生的典範案例。「美亞采吉」成為《財訊》2023「都市更新暨危老重建團隊獎」都市更新（重建類）獎項中，唯一以民間都更獲得大獎的建案；相較其他得獎者皆為公辦都更，該案更顯不易。

「美亞采吉」能走到完工這一步，幕後推手是美邑建築負責人吳厚毅，他也是台北市都市更新學會理事。儘管他對都更危老充滿熱情，不過記者問他，若重來一次還是會一頭栽進去嗎？他笑說：「可能不敢了，回頭想實在太苦，每天都不知道明天會發生什麼事。」

根據《財訊》報導，2008年鳳磐公司因看好該地段的都更商機，開始整合，經過5年努力，終於在20122年間辦理計畫報核。但當2015年底計畫核定後，卻遇上其中1戶地主的房子被妹妹霸占居住，不肯搬離，無法拆屋興建，無奈只能進行訴訟，終於在2017年強制執行搬離。然而，此時鳳磐公司已有財務危機，無力支付地主租金補貼及後續興建工程，並與多位地主發生訴訟；加上本案原同意比僅有88%，其餘不同意戶看風向，紛紛發起撤案要求。…(本文截自財訊694期，詳全文)

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