台灣唯一通過國際認證！中華電信養出資安小金雞 力拚IPO

【文／楊喻斐】

根據《財訊》報導，2017年，中華資安國際要從中華電信數據通信分公司資安處獨立出去時，好不容易才湊足人數離職創業；如今，中華資安國際已是台灣第一大資安服務公司。今年五月，中華電信董事長郭水義一上任的優先任務之一，就是要推動這家小金雞明年股票上市。

資安業務獨立 各國有前例

中華資安國際總經理洪進福回憶說，當年轉任新公司的前提就是必須離職、結清在中華電信的年資；因此，雖然資安處有多達160位同仁，但真正有意願的卻只有20人，之後再到其他部門徵詢、遊說，才勉強湊到40個人。於是，原本擔任中華電信數據通信分公司副總工程師的洪進福，就開啟了帶領這四十人團隊的創業之路。

資安服務業務之所以會獨立出來的契機，是全球趨勢驅動。洪進福說，全球正面臨數位國土不清的狀況，實體的世界有邊界，但網路世界卻沒有。因此，各國政府開始要求電信公司將內部的資安業務獨立出來，一旦面臨網路異常、攻擊事件，至少會有人負責解決問題。

《財訊》分析，綜觀世界各國，日本NTT security、新加坡星和電信、新加坡電信子公司Trustwave，甚至是泰國、越南都有類似的例子，資安業務不但順利獨立出來，而且還愈長愈大。

中華資安國際創立之初，雖然起步即擁有中華電信過去十多年來累積的基礎，但有不少業務以勞務性質為主，還沒有真正掌握銷售主導權。因此，第1年營收做到3億元，每股獲利僅約0.15元；進入第2年之後，開始賣自己的產品、自己的服務，獲利才扶搖直上，每股獲利躍至3元。

「後來每一個員工都是我親自面試進來，跟中華電信都沒有關係。」洪進福表示，這6年多來，不可能只靠母公司就能成長這麼快。《財訊》報導指出，中華資安國際過去是偏向資安服務公司，協助客戶架設入侵防禦系統，在網路上達到防毒、防駭、防詐等目的，現在不但自己研發產品、推出自有品牌，還建置一批優秀的資安專家。

被譽為資安檢測服務最高等級的「紅隊演練」，即是中華資安國際的強項之一。簡要來說，由資安專家擔任紅隊攻擊方，以駭客的思維無所不用其極地進行入侵演練，同時可驗證防守方（藍隊）的偵測與回應能力，協助企業挖掘問題，發現部署的盲點，而中華資安國際是國內唯一一家通過ISO 20000認證的公司。… (本文截自財訊692期，詳全文)