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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

35年前他從張忠謀手中接下工研院院長大位 林垂宙：量子技術將引爆科技界新一輪革命

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／林宏達】

根據《財訊》報導，1988年，台灣有這麼一號人物，他從張忠謀手上接下工研院院長大位，在他手上，工研院繼催生出聯電、台積電之後，又孵化出世界先進、盟立自動化等公司。

先研發再技轉　人才新出路

他是林垂宙，一個台灣人並不熟悉的名字，他自1988年到1994年出任工研院院長，在他任內，工研院研究領域和規模快速擴張，除了推出挑戰記憶體產業的次微米計畫，也持續幫助台灣傳統產業升級；除了在自行車產業向巨大機械工業移轉碳纖維製造技術，在鞋材產業向三芳化學移轉超細纖維技術，還跟貝爾實驗室交互授權，建立工研院早期的專利保護傘。

《財訊》報導指出，今年8月11日，林垂宙將當年執掌工研院時的文物捐給台灣清華大學，儀式結束後，他接受本刊專訪，不只談經營工研院的歷史，也對台灣科技業如何提升價值，再次提出他的看法。

林垂宙回憶，1988年他接手時，工研院成立才15年，學校怕工研院搶學生，企業界怕工研院搶商機，政府也擔心公家經費開發的技術最後圖利私人；對此，林垂宙只得不斷解釋，工研院不發學位，研發出來的技術移轉企業，甚至連自己培養的人才也會移轉，不會跟民間企業爭利，新技術移轉後，再攻下一個技術。他大力爭取經費，在他任內工研院增建多棟新大樓。

「管理研發單位最重要的是什麼？」在清大校園採訪時，記者直接拋出問題，林垂宙清楚地給了3個答案：人、文化、組織創新。

林垂宙說，工研院作為研發機構，就是希望聘一位25、6歲剛從大學或研究所畢業的年輕人，留他工作20年，「20年時間，他不只能歷練好幾個專案，還能歷練市場、產品經理不同的職位」。

但真正的狀況是，台灣科技產業開始起飛，「當時電子所所長邢智田說他已經不能再做所長了，因為離職率太高，電子所的人才天天被挖角。」邢智田的桌上一邊是離職的公文，一邊是新進人員的公文，光是處理這些人事命令，根本沒時間做研發。

根據《財訊》報導，林垂宙於是提出一個名為「XY65」的制度，即年齡加年資如果達到65，就可以申請退休，這是相較業界寬鬆的退休制度。他解釋，招募年輕人才時，他會說「你從25歲工作到45歲，45歲你有足夠的研發經驗，市場價值還很高，還可以出去闖」。…(本文截自財訊692期，詳全文)

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