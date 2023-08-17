拜登下令禁投！瞄準晶片、量子運算與AI 美國鎖喉中國新科技 「這次只是起手式」

【文／林宏達】

根據《財訊》報導，美中競爭持續升級！美國對中國的管制，從切斷晶片和半導體設備供應鏈、切斷人才供應鏈，現在更進入切斷資金供應鏈的新階段。

8月9日，美國總統拜登簽署行政命令，限制美國的創投和私募基金投資以下三個中國支持的科技項目：半導體和微電子、量子電腦和人工智慧。《紐約時報》寫道：「禁止美國人對可用來增強北京軍事能力的關鍵技術行業進行新投資」。

《財訊》報導指出，這一次的禁令只是起手式，雖然經過兩年討論後，並未將生技等其他技術列入禁止範圍，只要求投資前要通知政府。即使是被禁止的部分，也要明年才會生效，並不具追溯力，因此企業投資或公開證券交易目前暫不受影響。

禁令明年生效 生技未列入

不過，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南觀察，美國總統拜登此次用行政命令簽署禁令，關鍵是「未來隨時可以加碼」；另一個觀察點是，過去即使是冷戰時期，美國都未限制美國公司對外投資；更重要的是，「這次禁令公布，美國沒人反對」。

譚耀南分析，若是5年前，這種禁令會引發鋪天蓋地的反彈，但這次卻沒有反對聲浪，顯示美國民意支持切斷對中戰略產業投資，如果需要「未來加碼就會跟喝水一樣簡單」。

這次禁令的影響有多大？《財訊》報導指出，根據美國喬治城大學安全與新興技術中心報告，中國的私募股權和風險投資是美國之外的第2大市場。2021年時，中國有1千6百家人工智慧公司，也僅次於美國。從2015年到2021年，中國1239家人工智慧公司，募集了1千1百億美元資金；若以投資金額統計，來自美國投資者的注資有402億美元，占比高達37%。

若以募資案件數計算，這段期間共有2299筆交易，美國參與的案件數有401件，占17%。報告中指出，同一時間，台灣、韓國和新加坡也對中國人工智慧產業投資90億美元。

根據《財訊》報導，令美國在意的是，2017年，中國國務院發布《新一代人工智慧發展規畫的通知》，要求中國人工智慧產業到2025年時，人工智慧基礎理論出現突破，部分應用取得領先；2030年時，「理論、應用和技術要達到世界領先水平」，並建立人工智慧產業發展聯盟，用國家資源加速中國人工智慧產業和美國競爭。… (本文截自財訊692期，詳全文)