碧桂園驚世違約 台灣金融機構遭波及！國銀對中曝險逾兆元 風險管理成關鍵

【文／洪綾襄】

根據《財訊》報導，美國總統拜登8月10日在募款活動上，公開直言「中國在許多方面都像定時炸彈」。該說法或許各有解讀，但對於投資市場來說，形容其實相當精準。

上月底，中共中央政治局會議上，將經濟目標的表述從4月的「努力實現全年經濟社會發展預期目標」，轉變為「鞏固經濟回升向好趨勢、力爭實現最好結果」，顯示中國政府政策將重返追求經濟發展，帶動上證指數和滬深300應聲大漲6％，投資圈也對中國開始重燃希望。

沒想到，兩場颱風直接狠狠澆熄投資人熱頭。7、8月杜蘇芮和卡努颱風所帶來的暴雨重擊河北及東北地區。《財訊》報導指出，官方統計，截至8月11日，光河北就有高達389萬人家園受洪災衝擊，直接經濟損失達958億元（約新台幣4200億元）。

炸彈接二連三 市場皮皮剉

美國對中國的制裁力道，也正式從經貿戰擴及金融市場。8月1日美國眾議院美中戰略競爭特別委員會宣布，國會議員正在調查貝萊德和MSCI（明晟）涉及引導美國人的財富，流向遭華府制裁的數十家侵犯美國國安、違反人權的中國企業，要求這兩家公司提供投資透明度等資訊。

《財訊》分析，而壓垮投資市場最後一根稻草則是債市。中國最大民營房企碧桂園8月上旬爆出債務違約，12日啟動債務重組，旗下11檔境內公司債券直接停牌，總規模約157.02億元人民幣，債權人將完全求救無門。不僅讓外界對中國經濟失去信心，原本勁揚的股市也因此崩回原點。

根據金管會初步清查，台資壽險對碧桂園無直接投資、銀行、證券業者曝險約3億元，其中，有5家銀行銷售碧桂園的企業債給客戶，共計1.7億台幣，一家銀行則因參與國際聯貸，對碧桂園有902萬美元聯貸曝險。統計投信銷售的共同基金，截至6月底，對碧桂園曝險為17億元，占整體基金規模約0.03％。

若投資人是自行到中資銀行或是國銀中國子行開戶，購買理財商品者，監理與投資人保護就要回歸地主國的規範；銀行局提醒，銀行有責任強化吸收損失的能力並提醒投資人市場風險。

香港分行仍賺 新加坡看漲

根據《財訊》報導，在馬政府時期，整體國銀對中國（含香港）授信曝險占淨值比一度高達58％，背負政策使命的公股行庫得衝刺中國業務，與台商往來密切兆豐銀行，中國曝險占淨值比最高曾達91％，一銀、台銀曝險比也高達5、6成，民銀的中國信託、上海商銀和永豐銀行曝險占比則超過80％。… (本文截自財訊692期，詳全文)