「台灣有事就是日本有事」具體展現！日台首度兵推交流 安全合作再升級

【文／郭瓊俐】

根據《財訊》報導，日本戰略研究論壇（JFSS）今年7月舉辦台海危機兵棋推演，首次邀請台灣參與，這也是首度在日本舉行的美日台三方兵推。兵推結果是台灣成功圍殲中國特戰部隊並嚇阻共軍在海域推進，美日透過聯合水下作戰與拒止攻擊，瓦解中共對台海增援，台灣周邊情勢往有利台美方向發展等。

JFSS已連續3年舉辦台海危機兵推，值得注意的是，這是日本去年12月制定新版「安保三文書」之後，以「徹底檢視：新戰略三文件與台灣海峽危機—邁向2027年的課題」為主題舉行的兵推。

日本眾議員模擬危機因應

《財訊》報導指出，此次兵推由日本陸上自衛隊前幕僚長岩田清文大將、海上自衛隊前幕僚長武田智久大將等人規畫，多位日本眾議員擔任虛擬內閣大臣，也就是操演組成員，例如小野寺五典擔任首相，細野豪志擔任總務大臣，木原稔擔任防衛大臣，長島昭久擔任內閣官房長官，還有多位退休日將擔任陸海空軍幕僚長。

相關人士指出，日本是內閣制國家，這些眾議員未來都可能入閣，由他們擔任兵推操演組的重要職位，意義是訓練他們在未來可能爆發的危機中如何應對。

台灣方面則由國防安全研究院董事長霍守業率隊參與，霍守業、國防院副執行長李廷盛、國防院國防戰略研究所所長蘇紫雲加入觀察組，可以全程聽取日方兵推過程的討論內容。我方的操演組，由遠景基金會執行長賴怡忠扮演「台灣總統」，國防院助理研究員林彥宏扮演國安會祕書長，國防院助理研究員楊長蓉擔任助手。

根據《財訊》報導，楊長蓉說明，此次兵推是日本新戰略三文書之後首次進行，也加入新的局勢狀況，例如積極網路防禦（ACD）和反擊能力的行使，想定背景為2027年，俄烏戰爭已停火，台灣仍由民進黨執政。

兵推的想定第1階段，是混合戰（Hybrid War）開始，包括資訊戰與網路攻擊：中國滲透日本官方與軍事網路，並攻擊基礎設施。假訊息攻擊：日本遭受假訊息攻擊，先島諸島海底電纜被毀。中國漁民登陸釣魚台、中國海警船抵達先島諸島。此一階段尚未達「武裝攻擊情境」，未涉及軍事行動的應處作為，討論的重點在於台日之間是否有資訊交換機制？若無，台灣應如何建立相關機制以及與日方溝通協調管道。… (本文截自財訊691期，詳全文)