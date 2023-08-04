來自台灣的區塊鏈專家 兩年募資百億！鄭聿成50歲矽谷創業 吸引創投大咖注資

【文／楊喻斐】

根據《財訊》報導，Mysten Labs創立時間不到兩年，A輪募資3500萬美元、B輪募資拉高到3億美元，連續吸引矽谷知名創投公司a16z（Andreessen Horowitz）青睞；Mysten Labs共同創辦人鄭聿成到底有什麼能耐，能靠著Sui區塊鏈平台顛覆既有的公鏈市場。

鄭聿成在台灣新創界是個陌生的名字，但他在美國矽谷的加密貨幣及區塊鏈產業界卻有高知名度。鄭聿成在2005年到2015年任職於蘋果，當時他帶領開發的LLVM軟體為全球數十億人採用；為表彰他的傑出貢獻，美國電腦協會（ACM）於2013年授與他傑出軟體貢獻獎。這個獎項也曾頒發給發明全球網路資訊網（WWW）的英國科學家柏納李（Tim Berners-Lee）。

地位 軟體成就拿下大獎

《財訊》報導指出，鄭聿成出生高雄，青少年時期熱中電腦，立志要當1名工程師。16歲跟著父親到南非，18歲前往美國念書，20多歲就進入到人人稱羨的蘋果上班，參與了蘋果崛起的傳奇。

在蘋果，鄭聿成不斷挑戰最新的科技，累積了開發底層軟體架構的實力與戰力，也了解到如何利用企業資源，以開源架構更快建立生態系。離開蘋果後，他轉換跑道至臉書，負責編程語言與運行系統的團隊；2016年接觸到區塊鏈和以太坊，投入了一整年的時間仔細研究。

根據《財訊》報導，在臉書工作期間，他自己尋覓人才組建著名的Novi研究團隊，在去中心化技術及加密學的研發有多項創新成果，同時他們所研發的Move編程語言，更獲得多個公共區塊鏈項目採用。這個團隊在去中心化技術領域中，被認為是最有成效與影響力的團隊。

儘管如此，臉書為了將資源集中在成長的業務上面，鄭聿成主導的加密貨幣專案被迫中止。鄭聿成回憶說：「有時候就是要比別人先往前走一步，我有這麼好的團隊，大家對於未來的目標志同道合，沒想這麼多就決定創業了。」年過半百才第1次創業的鄭聿成笑說：「或許是比較資深，創業的時候還有這麼一點好處。」

「矽谷有很多做區塊鏈的新創公司，但是我們看了之後發現前面做的都是錯的，我們要做對的，才決定出來創業。」鄭聿成希望，每一個智財權（IP）的擁有者、創作者，都能定義自己的遊戲規則，不需要透過中間人做決定。… (本文截自財訊691期，詳全文)