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豐興林家三代打拚半世紀 「零廢棄」技術吸引日商取經

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／陳雅潔】

根據《財訊》報導，豐興集團林家3代制霸中部鋼鐵市場，近來不僅建立起台灣最大的「廢轉能」資源處理及再利用中心，更開發出領先全球的電爐還原碴安定化製程，也讓台灣電爐煉鋼業向生產流程零廢棄的目標，再邁進一大步。

說到台灣的上市鋼筋大廠，「北東鋼、中豐興、南威致」三足鼎立。這當中，地理位置居中間的豐興鋼鐵，營收規模、市值規模雖然排在中間，但自1992年股票掛牌以來，歷年的平均殖利率、資產報酬率（ROA），總是排在鋼鐵類股的前段班。

20年來，鋼市隨全球經濟大起大落，即使同業都出現虧損，但是豐興每年的每股純益都從2元起跳，股利配發也不手軟。

營運穩健　成市場存股標的

《財訊》報導指出，另一方面，豐興轉投資的台灣鋼聯也不遑多讓，從登錄興櫃到轉上市這7年多來，年年發股息，平均殖利率達5.06%，2022年每股純益創下8.84元歷史新高，也大方配發每股6.5元現金，將利潤分享給小股東。

豐興與鋼聯這兩家存股族口袋名單的績優公司，除了獲利能力受到肯定，還有3個最大的共通點。第1，財務穩健，負債比都不到2成，這與經營者的風格高度相關；第2，都是鋼鐵相關廠商集資成立；第3，原始股東群個個實力深厚，但是成立數十年來，負責經營的，都是出身台中大甲的林家。

根據《財訊》報導，成立於1969年的豐興，是由當時從事食品罐頭製造的林文貴，因為看好台灣工業前景，於是決定投入電爐煉鋼及軋鋼廠，之後，他集結中部12位金屬、鐵材相關業者的資金成立豐興。林文貴雖然在這群原始股東中年紀最輕、輩分最低，卻因為他的眼界和擔當受到看好，於是被推舉擔任董事長。

3年後，林文貴的兒子林明儒、林盟弼也相繼加入豐興，從基層做起，分別升任至總經理、業務副總。2000年，林明儒在林文貴之後接任豐興董事長；2021年，第3代全面接班，林明儒的長子林大鈞在歷任豐興董事長特助、副總經理、總經理後，升任董事長。

至於林盟弼，則是在2019年轉往豐興持股19%的虹夕諾雅谷關飯店擔任董事長後，而他的長子林其叡也進入豐興擔任業務副總。…(本文截自財訊691期，詳全文)

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