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台積電、超微科技大咖加持 老牌乖乖從國民零食走向潮牌之路

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／游筱燕】

矽谷半導體女王、超微執行長蘇姿丰，7月中展開旋風訪台行程，在推特上分享和該公司台北團隊會面的合照，全世界都看到1包特製的巨型「乖乖」，上面印有她的Q版肖像。

中元祈安　台電也推聯名款

《財訊》報導指出，夏季用電高峰，日前台電也推專屬綠色乖乖，客製化的中元普渡骰子箱包含電力乖乖、機組乖乖、設備乖乖等6面不同設計，祈求大潭8號機趕工順利、全台供電無虞。雖然並無對外販售，也引起高度討論。

國民零食乖乖，最近曝光度高到完全讓人忘記它是55年的老牌子，反而愈來愈年輕，很接得上「地氣」，新鮮感十足。乖乖總經理簡嘉鋒表示：「接到好多詢問電話，加上中元節旺季，產線滿滿，怕應付不來，推掉不少張急單。」

根據《財訊》報導，起因於台灣有個都市傳說，甚至曾被外媒BBC報導討論過，只要在電腦或機器上放置綠色包裝的乖乖，就能讓設備「乖乖」避免出包，連護國神山台積電都是愛用者。

1956年，廖金港以進口藥品起家，創辦「南芳行」，後來發展為製藥公司，改名「東大製藥」。由於製藥有淡旺季，加上看好國內零食市場，1968年廖金港創立乖乖。2018年廖家發生經營權之爭，2019年底高雄土地重劃大亨三地開發董事長鍾嘉村，正式入主乖乖。

根據《財訊》報導，起初鍾嘉村找來最熟悉乖乖的廖家人、廖金港長子廖清輝的女兒廖宇綺接掌總經理。2021年，廖宇綺因想創業而離職，由快速消費產業管理的好手簡嘉鋒接任。

簡嘉鋒在業界有36年的資歷，擔任過統一百事的業務經理、雀巢業務總監及事業部負責人等，他在雀巢工作長達24年，專長是行銷管理、新市場開發，擁有豐富的外商食品界實戰經驗。因此，鍾嘉村想借重簡嘉鋒的跨國企業思維，帶進本土公司。

簡嘉鋒說：「我一進來就問，『大家都知道乖乖，請問大家多久沒有買來吃了？』」他知道企業光有品牌，沒有人來消費，錢進不來也沒用。「鍾董很喜歡乖乖品牌，他希望三地入主後的乖乖，一定要秉持、傳承創辦人製藥起家時最重視的食品安全，並且融入三地開發的創新精神，形成乖乖新的DNA。他也給了我3支箭，在地化、多元化、年輕化，在此概念下授權全力發展。」…(本文截自財訊691期，詳全文)

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