遠東集團風電投資斥資7億難收尾！國安卡住風機開發 徐旭平有苦難言

【文／游筱燕】

「我問空軍，憑什麼法律不能興建？他們說不出來；我也提出超過10種的改善方案，但他們也不採納，就只SAY NO！」遠東集團董事長徐旭東的么弟、遠東新副董事長徐旭平無奈地說。

《財訊》報導指出，2018年時，徐旭平被哥哥徐旭東欽點，負責「新竹竹風」（簡稱竹風）的離岸風場建置，擔任亞泥子公司竹風電力籌備處的代表人。然而，其所領軍的竹風電力離岸風電開發籌備團隊，在進行多年規畫與前置作業後，卻突遭空軍反對而卡關，為此徐旭平到處尋求解方，已拜會經濟部、能源局數十次，跟空軍開會不下5次，都不了了之。

改善方案被拒 投資恐泡湯

竹風是遠東集團發展綠能、淨零減排路徑中的最重要項目之一，被集團寄予厚望。關鍵在於，遠東集團旗下的亞泥是排碳大戶，為達成2050淨零排放的ESG目標，推動循環經濟、能源轉型原來就是集團的重要政策。

根據《財訊》報導，為此，早年亞泥投資乾淨能源嘉惠電力，目前已為全台規模最大之民營天然氣發電廠，後又投入離岸風場之開發，希望可藉此推動離岸風電產業在地生根，並將所產生之綠電能源用以提供遠東集團自用，及售予國內其他需綠電產業，對遠東集團而言具有指標意義。

竹風電力籌備處執行長吳宏能解釋，竹風風場位於新竹市外海，2016年政府開放第2階段潛力場址申請時，即為經濟部公告的36個潛力場址的第4號風場。該場址於2017年順利通過環評，也參加了2018年經濟部的離岸風電第2階段潛力場址遴選與競標。竹風計畫雖未獲選，但繼續努力備標，期待在第3階段區塊開發競標時能夠勝出。

根據《財訊》報導，吳宏能指出，在此期間竹風已投入7、8億元，加強海域地質調查、補充風能監測，甚至還花錢購入運維中心如變電站、儲能站等的土地，同時說服世界排名第2大、曾協助全球20多個國家設置離岸風電的德國萊茵集團（RWE）一起投資合作。

不過，2019年時，達德能源於桃園麗威風場建造風機引發民航局飛安疑慮的事件影響後，空軍突然改變以往的同意態度，指稱竹風建置對新竹基地有飛安影響，強烈反對設置。接著能源局就依空軍意見，於2021年公告第3階段招標時劃定機場7海里管制範圍為高敏感區域，竹風風場就正好完全被劃入，以此拒絕接受竹風遞件參與第3階段區塊開發第1期的投標。… (本文截自財訊690期，詳全文)