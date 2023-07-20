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代理日本星野集團 不減薪不裁員挺過疫情！湯桂禎：就算內心恐懼也要展現自信

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／孫蓉萍】

「妳可以幫我們一家4口安排去日本玩3個禮拜的行程嗎？預算是一人兩百萬元。」去年7月，一位企業家找到湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎，提出這樣的需求。

湯桂禎當時以為兩百萬日幣，沒想到是台幣。而且當時去日本還要隔離，儘管如此，這家人還是想去日本放風。這讓湯桂禎開始嗅到旅遊業即將復甦的味道，毅然決定要求員工要到公司上班，同時她派了兩位員工到日本星野集團考察了將近1個月，了解新開的飯店和日本旅遊市場的變化，準備迎接觀光潮。近3年來的黑暗期，如今終於出現曙光。

惜才留才　盤點現金度小月

《財訊》報導指出，2020年初疫情爆發後，對觀光業造成嚴重衝擊，許多旅行社都減薪裁員。不過日本星野集團台灣總代理湯桂禎旅行社一直沒減薪裁員，還發年終獎金。湯桂禎回憶說，2020年1、2月業績還非常好，婚禮訂單甚至接到2021年。沒想到3月邊境關閉，當時大家還很樂觀地認為像SARS一樣，半年就會結束，沒想到上半年過去了，情況卻愈來愈嚴重。

湯桂禎當時做的第一件事，是盤點手上的現金。「我預測疫情大概會持續3年，並且計算1年的開銷要多少，自己有多少錢，準備了3年的資金。」因為她知道自己的員工是專業人才，訓練1個人至少要3~6個月；裁掉這些員工，他們能找到的工作可能也只是外送員，於是決定留住所有人。

她對《財訊》報導表示，「每個月只有來自虹夕諾雅谷關的一點收入，薪資、房租、水電等費用照付，白花花的銀子一直出去，而且不知道什麼時候結束，心情一定受到影響。讀什麼經營管理的書都沒用，只能看正面思考的書。我沒有信仰，不過當時也花了時間念經。我只有一個信念，就是老天爺給你多少，都是注定的。」但經營者要讓自己的心情穩定，否則員工心情也無法穩定，即使心裡有100個懼怕，表面也要展現100個自信。

疫情期間，十多位員工輪流到公司上班，但湯桂禎每天到辦公室。「我自閉症的兒子如果看到我沒出去上班，心情會不穩定，所以我每天一定準時上下班，星期六日也一樣。」雖然沒投資，仍會看一下股票走勢，同時看報章雜誌，了解全球和台灣產業等趨勢。…(本文截自財訊690期，詳全文)

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