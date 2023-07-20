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新娛樂大解放2》夾娃娃機熱潮捲土重來！夾子園小坪數變大店面 更好夾更好賺

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／楊喻斐】

7月5日這一天，夾子園桃園永安城市店開幕，這家號稱全台最好出貨的夾娃娃機店，果然吸引滿滿的人潮。超過百坪的店面，湧入許多大小朋友，瞄準想要的就準備投錢下手。各國知名零食、民生用品等內容物大受消費者歡迎，夾娃娃機產業正邁入大變身的新經營形態。

根據《財訊》報導，炎炎夏日，假日的親子活動多了一個新選項，就是到夾娃娃機店夾零食。沒錯！想吃零食不用買的，而是到夾娃娃機店自己夾，成為小孩、大人都喜歡的新娛樂。試過身手的小朋友或者大人們都說，現在變得比以前更好夾，只要把夾子推一推，都很容易到手，還可以請工作人員重新擺放目標物的位置；如果夾到不喜歡的口味，甚至還可以換物。

調整　業者重定位　人流變多了

現在夾娃娃機的經營手法已全然不同。夾子園創辦人高嘉佑說，他投入這個產業6年多了，在疫情之前，全台灣有高達10000家的夾娃娃機店，可說是密度最高、最競爭的產業。

在高嘉佑個人頻道上，可看到他所分享的各種創業歷程與賺錢管道，包括盛極一時的加密貨幣投資、預售屋買賣紅單等多有所涉獵；其中，他所經營夾物店，也有一路進化的過程。

《財訊》發現，直到今年的7月中旬，短短1年時間，夾子園在全台展店30家，全部都採取直營店模式。每一家店都走大坪數路線，至少雇用超過10位以上的工作人員隨時進行補貨、調整機台等，還要不定時的舉辦限時贈獎、抽獎的活動。

回顧2017年，高嘉佑表示，開1家成本100萬元的娃娃機店，只要1天即可回收8成的資金。方法是先租1間店面，再買機器出租給台主，1台機器費用約26000元，而每月租金為4500元，一次簽約收取半年租金，即使經營半年之後不再營運，把機器賣掉還是有獲利。

不過，《財訊》分析，高嘉佑坦言，當時展店沒有什麼風險，很快地從1家店快速增加到20家店，這樣的模式直到2019年都還行得通，但到了2020年，疫情來了就不行了。在疫情衝擊之下，夾娃娃機店的生意不但變得門可羅雀，加上缺乏人員管理，甚至變成治安的死角，破壞盜取的案件頻傳。

然而，就在1年多前，夾娃娃機的熱潮捲土重來。高嘉佑於2022年成立飛高高行銷公司，他認為自己做的不只是新娛樂產業，還是新零售。在104人力銀行的求職網站上，高嘉佑強調，公司朝多角化經營發展，包含夾子園的實體娛樂零售業、蝦皮電商教育培訓、代購專櫃美妝品以及生活用品批發團購。…(本文截自財訊690期，詳全文)

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