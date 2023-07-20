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一句話搏版面大勝帥哥市長！AI股狂飆 童子賢籲：大海航行要小心風浪

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／楊喻斐】

根據《財訊》報導，活動僅三天的2023夏日電玩展落幕，吸引15萬人次入場。開幕當天邀請台北市長蔣萬安與和碩董事長童子賢現身炒熱活動。但是當兩人參訪展會的過程中，有不少年輕學子擠上前想要跟蔣萬安合照，卻在一旁偷偷問，「旁邊這個人是誰？」。

《財訊》報導指出，電日電玩展的主辦單位為台北市電腦公會，擔任該會榮譽理事長的童子賢是以主人翁的身分前往站台，而電競產業是台北市體育局大力推動發展的項目，蔣萬安也希望從政策的角度出發，與產業界面對面溝通，落實未來電競產業的人才培訓、課程設計等方向。

《財訊》發現，開幕這天，蔣萬安還親自上陣與遊戲實況主過招《快打旋風》，兩個人你來我往打著激烈，成功吸引年輕人的目光。相較於年輕學子們認得蔣萬安，卻不知道童子賢是誰；媒體卻是守候在現場，等待童子賢解惑。

《財訊》報導進一步指出，隨著蔣萬安快閃離去，童子賢氣定神閒留下來面對媒體採訪，不但證實超微執行長蘇丰姿來台將與身為供應鏈的和碩集團許多高層會面，也提醒投資人在這一波AI股狂飆之中，「大海航行要小心風浪」，句句成為新聞焦點，搏得的版面大勝帥哥市長，只能說台灣年輕一輩有眼不識泰山吧！…(更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）

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