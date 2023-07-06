專訪衛福部部長薛瑞元》銀髮友善住宅 未來最大內需產業

文／劉軒彤

根據《財訊》報導，衛福部部長薛瑞元7月就職將滿周年，這位擁有醫師與律師資格的部長，對於超高齡社會應該關注的不健康餘命、慢性病預防，甚至銀髮友善住宅和科技力的整合，都很有想法。

身著唐裝，68歲的衛福部部長薛瑞元走進會客室，面對《財訊》專訪的高齡社會議題，他笑稱自己正好是戰後嬰兒潮的初老族；還透露20年前擔任衛生署醫事處處長時，「我是全台灣第一個跟宏碁合作健康管理」，高齡科技的應用，他也不陌生。

不健康餘命 非指臥床時間

薛瑞元對高齡議題有切身感受、有期許，也看見高門檻橫亙在前；而首先他要澄清「不健康餘命」的概念。根據國發會推估，台灣將於2025年邁入「超高齡社會」，也就是65歲以上人口占比大於20%；在一系列的統計中，所謂的「不健康餘命」，往往被誤以為是「臥床時間」。

接受《財訊》採訪時薛瑞元強調，台灣發布的資料，是利用死亡人數及健保資料庫的住院、重大傷病、慢性病等不健康就診情形，進而估算國人的不健康率，再結合平均壽命計算不健康餘命。至於國際資料，通常是採用WHO（世界衛生組織）以及IHME（華盛頓大學健康指標與評估研究所）的數據，而這兩大機構都是利用疾病負擔率來估算不健康的平均餘命。

台灣因為非WHO會員，因此薛瑞元摘錄了IHME的資料比較，以其計算方式，台灣的不健康餘命是9.62年，相對於80.31年的台灣人平均壽命，等於是一生中不健康年數的比率是12%。相較，日本平均壽命84.8歲雖然較長，但不健康年數也有10.96年，占比約12.9%；而挪威的不健康年數比率是14.6%、瑞典13.8%、丹麥13.8%，「跟全球先進國家比較，我們不算差」。

《財訊》也發現，至於北歐談的臥床時間，是針對嚴重失能，「與我們談的不健康餘命，是不一樣的」。那麼，台灣的平均臥床時間，到底有多久？薛瑞元坦言：「還沒做這個統計」。他表示，台灣2017年才建立長照資料庫系統，有了系統才重新開始做長照機構失能者、失能狀態等的評估。一般說的臥床，指的是失能等級7、8級，「國衛院有一個高齡研究中心，資料會逐漸出來；現在資料是有，下個指令也可以得到答案，但能不能更扎實？我想應該不用太久，就會有比較準確的統計比較或分析。」… (本文截自財訊689期，詳全文)

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外界特別關心失能、不健康餘命等問題，是因為深知「照護」耗費相當大的社會成本。政府從2007年開始，陸續透過長照1.0與2.0建立服務系統，卻也被批評政策過於偏向失能族群，而不健康的一群才是多數，資源應該要重新配置。