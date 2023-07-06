印度頻頻招手台商「半導體」是關鍵字 上半年4團來訪、10月還有官員接棒

文／林宏達

去年印度政府公布半導體發展計畫後，印度各邦今年紛紛來台向半導體產業招手，同時，印度政府積極鼓勵國內龍頭企業投資半導體，要取代中國在電子產業的地位。

根據《財訊》報導，今年，印度積極向台灣產業招手的力道愈來愈強，今年前5個月，就有4個參訪團赴台招商，半導體更是他們招商時的重要關鍵字。

2022年，印度是台灣第17大貿易夥伴，台灣和印度的貿易額達到84.5億美元，台灣對印度出口達53億美元，比2020年時，台灣對印度出口額26億美元增加超過1倍。

地緣政治 轉向美國買武器

《財訊》報導指出，過去1年，鴻海集團最為積極，鴻海董事長劉揚偉8個月內兩度晉見印度總理莫迪。近期印度媒體報導，印度政府可能駁回印度富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）和鴻海合資28奈米晶圓代工廠的投資案；6月1日，鴻海特別發出重訊說明計畫仍持續進行。除此之外，力晶集團赴印度投資半導體廠的傳聞從沒斷過，當然，印度政府希望擁有更先進製程的台積電赴印度投資。

在美中地緣政治衝突下，印度的半導體產業可能成為受益者；因為，印度的角色正悄悄轉變。2008年時，印度使用的是俄製武器，美製武器的比率幾乎是零，但過去幾年，印度開始大量採購美製武器；今年2月，印度更祭出史上最大飛機採購訂單，印度航空宣布以600億美元，向波音和空巴採購470架噴射機，1個月後，美國商務部長雷蒙多赴印度，宣布和印度簽署半導體合作備忘錄，表示在供應鏈安全的前提下，印度可以成為包括半導體在內整個電子供應鏈的供應商。

根據《財訊》報導，今年4月，原英特爾晶圓代工部門負責人Randhir Thakur辭職回到印度，加入印度巨型企業塔塔的半導體部門，印度媒體報導，塔塔計畫投入900億美元興建先進製程晶圓廠。

今年1~6月，印度各邦競相來台招商。先是2月，位於印度南部的卡納塔卡邦來台招商，有印度矽谷之稱的班加羅爾即位於此邦，台達電、緯創等公司都在班加羅爾設點。代表團拜訪鴻海後，5月8日，鴻海宣布以30億印度盧比（約合台幣11.3億元），取得位於班加羅爾300英畝土地。

《財訊》也發現，今年5月，古吉拉特邦也來台招商，大力宣傳該邦在半導體領域的潛力，6月8日，美光宣布在印度投資第1座半導體廠即落腳古吉拉特邦。6月馬哈拉施特拉邦來台招商，加上印度工商部代表團，今年上半年已有4團來台招商，今年10月，印度還將派中央級高層官員來台。… (本文截自財訊689期，詳全文)