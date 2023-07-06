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帝寶推手出奇招 向和碩、宏碁請益AI！宏盛重押淡海後 轉型建築科技公司

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／游筱燕

台灣地王林家旗下的宏盛建設，透過科技力、軟服務力，開啟轉型大計，更要儲備現金來危機入市。

根據《財訊》報導，已故台灣地王、宏泰集團創辦人林堉璘旗下的宏盛建設向來低調，其最具代表性的個案為「宏盛帝寶」，蟬聯豪宅一哥十多年，1坪最高單價為298萬元，由河南王王任生所買下。2018年林堉璘過世後，由三子林鴻南接任集團掌門人；2019年林鴻南力邀威毅建築團隊總經理陸永富來擔任公司總經理，帶領宏盛轉型。

守成！ 提升固定收益資產

由於營建業受到IFRS限制，只能採用全部完工法認列，未來要如何維持穩定的現金流，是宏盛營運方向。目前位於南京東路3段上的「宏盛國際金融中心」辦公室，出租率約95%。而南港6000坪土地正在興建的國際級商辦，也預備日後只租不售；位於北投區裕民2路上、石牌捷運站走路約3分鐘的石牌案，基地面積有1900坪，有32、35、32樓高的3大棟地標建築，也正在考慮是否出租做長期擁有，如同新光傑仕堡一般。

接受《財訊》採訪時，陸永富指出，希望慢慢增加收益型資產，現在公司1年EPS有0.4元是固定的，規畫將固定收益拉到1元，期望確保每年EPS在1元以上。

面對未來房市景氣考驗，陸永富認為，有好的產品規畫、品牌區隔就能勝出，宏盛的第1階段做到good house，第2階段要從better life出發，以A.I. Building智慧好宅作為規畫理念。「執董（林鴻南）跟我說，以後宏盛的房子能不能像有英國管家一樣？平時管家深入每位住戶生活，甚至喜好酸甜苦辣口味。平日你不覺得管家重要，可管家一不在就超痛苦的！」

根據《財訊》報導，陸永富積極拜訪研華、和碩、宏碁，以及仁寶的AI自動化部門，以人的使用角度出發，研擬落實科技好宅的可能。一是智慧科技，二是服務長。

過去訪客停車到地下室，要屋主親自帶上樓，或是到1樓換證，很不便民。「未來能不能用隨機Code，限制15分鐘內可在大樓通行？」甚至用電高峰時用儲備的電來代替等，類似隱形的智慧管家。

突圍！ 智慧宅主打差異化

《財訊》分析，即便有科技工具輔助，服務還是需要真正的管家。去年宏盛推行「服務長」制度，標榜買宏盛宅前5年不用繳交管理費，配置1位服務長住進社區，協助住戶溝通與使用科技管家等公設，讓買賣關係不只到交屋結束，而是一個開始，管委會也不會因為要省錢而失去生活品質。去年宏盛在新店央北推案，就因這些軟服務，讓宏盛開價比周邊建案高，還賣得比別人快。…(本文截自財訊689期，詳全文)

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