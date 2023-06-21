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超微緊追輝達 微軟、思科虎視眈眈…AI商戰開外掛聚焦新服務

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
圖／財訊

文／林宏達

過去幾個月，AI商戰更加劇烈，高通、邁威爾、輝達、世芯、思科、微軟全部參戰，搶食智慧服務、智慧雲加智慧裝置的商機。

根據《財訊》報導，過去1個月，AI生態系正在快速擴張，不只爭奪雲端晶片市場的力道加劇，新一輪AI商戰即將開打，AI影響力也將擴及終端裝置。

晶片大廠Marvell（邁威爾）就是AI晶片戰的受益者之一，這家公司拿下亞馬遜第2代推論ASIC晶片的訂單，明年將在台積電5奈米製程投產。邁威爾執行長Matt Murphy更公開指出，「AI將成為邁威爾的成長關鍵，預估2024年人工智慧相關產品營收至少較2023年倍增，並在未來幾年持續成長。」

《財訊》報導指出，AI晶片戰的蝴蝶效應也吹向世芯，6月9日股東會上，股東追問世芯是否因邁威爾競爭失去AI晶片訂單，世芯表示，正在和客戶開發第3代晶片，不會失去訂單，進一步狀況第3季就會更明朗。

超微推出新平台　挑戰輝達

6月13日，晶片大廠超微也推出新平台挑戰輝達，關鍵之一是其推出的軟體平台ROCm，這個平台採用開放軟體的策略，和開放人工智慧語言平台Pytorch合作，表示採用開放式架構能解放全球開放社群的能力，合作夥伴Hugging face透露，僅過去1週就能產生5000個以上的新AI模型。

《財訊》分析，超微明顯要用商業模式和輝達拉出差異，因為輝達雖然用力打造軟體平台和開發社群，但因為走的是蘋果路線，不開放關鍵程式碼，還曾引來開放社群攻擊，要求輝達開放部分軟體。而這一次超微推出的新GPU MI 300X，不但記憶體容量高達192GB，電晶體數量更達到1530億個。

超微董事長蘇姿丰拿著這款晶片時，更大力強調，「只要這1顆晶片就足以執行ChatGPT等大語言模型的AI運算」。當黃仁勳主攻資料中心和企業時，蘇姿丰則是和廣大的開發者喊話，要從根本建立超微的AI開發社群。

《財訊》也發現，不只上游晶片大戰打得火熱，在台灣，企業AI服務的競爭也已開打。6月16日，鼎新電腦和台灣微軟合作，利用微軟的Azure OpenAI技術，連結ChatGPT大語言模型，推出新型企業AI服務。

根據《財訊》報導，鼎新總裁葉子禎表示，鼎新的角色是提供讓AI結合台灣產業需求的服務，例如，台灣機械業需要邊設計、邊生產、邊調整，如果結合AI，產業可以根據數據隨時調整流程。他舉例，公司可以把過去20年採購的資料倒入AI系統，讓AI學習挑選供應商的規則。葉子禎更預期，企業未來會出現AI虛擬員工，只要任務需要，就可以派出累積不同知識的虛擬員工和真人員工合作，或是更容易地導入外部資源，讓現有流程更具彈性。

(本文截自財訊688期，詳全文)

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