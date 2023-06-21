國科會主委吳政忠：台灣科技太強大 各國競相洽談合作計畫

文／郭瓊俐

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠，負責統合科技政策與新興產業布局；經常出訪的他體認到，在國際情勢變化及國人努力下，台灣有很強的科技利基，也要對自己更有信心。

根據《財訊》報導，近年，歐美各國重量級政治人物及國會議員絡繹訪台，除了拜會府院外，很多人專程前往國家科學及技術委員會拜訪，顯示台灣已成為各國競相爭取科技合作的對象，而國科會的角色也愈來愈重要。

國科會主委吳政忠接受本刊專訪時表示，過去台灣對自己不太有自信，合作交流都是配合對方議題，這幾年國際情勢有很大改變，台灣也有自己的半導體等利基，應該主動設定合作議題，達到雙贏策略。

德法不再閃避台灣 簽署合作協議 一口答應

《財訊》報導指出，德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格3月間率團來台，與國科會簽署台德科技合作協議（STA）。對於這項突破，吳政忠指出，國科會與法國法蘭西自然科學院每年合作台法科技獎，通常由國科會主委前往頒獎；去年啟程到法國前，他認為專程跑一趟歐洲，應該順道訪問法、德等國科技相關部會，透過國科會駐法、德科技組聯絡後，法國與德國的好幾位部長竟然都答應會面。

吳政忠笑說：「我自己也很訝異，奇怪怎麼大家都敢見我。」過去各國懼怕中國壓力，不太敢見台灣的部長，去年他不但見了好幾位部長，而且都是進入部長辦公室會談。與史塔克－瓦特辛格會談時，吳政忠指出，他一進去還不知道對方的意思，經過1小時對談後，感覺氛圍不錯，他當場提出簽合作協議，德國方面不反對；4個月後，史塔克－瓦特辛格就率領訪問團來台灣，創下26年來首位訪問台灣的德國部長的紀錄。

《財訊》分析，不僅是與法國、德國的合作交流有具體進展，我國與美國的科技合作更有實質的重大突破。去年6月吳政忠率團到美國訪問，在華盛頓特區也破紀錄見了多位部會首長，敲定台美科技合作對話（STC-D）的內容；這是台美2020年底簽署STA後，第1次在台灣舉辦科技合作對話。

今年5月中旬，美國國務院代理副助理國務卿多諾文（Jason Donovan）率領國家科學基金會（NSF）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、國家標準暨技術研究院（NIST）、國家衛生研究院癌症研究中心（NIH/NCI）等部會的科研官員來台；當時國科會也攜手經濟部、衛福部、交通部、外交部及中研院等單位共同籌辦7場主題科技研討會，以國家整體高度，與美方在AI智慧聯網、生醫－腦科技、生醫－癌症研究、生醫－智慧醫療、大氣環境科技、半導體、資通安全等領域進行討論，達成多項具體共識。… (本文截自財訊688期，詳全文)