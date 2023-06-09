金管會堅定把關「壽險業一塊錢已做33元生意」 7大壽險首季虧逾90億 產業苦盼監理寬容

【文／洪綾襄】

根據《財訊》報導，壽險淨值風暴才暫歇，4月中陸續公告的財報卻顯示，受到新台幣升值、避險成本高漲，以及入不敷出「逆中介」等多重衝擊，7大壽險第1季共虧損91.5億元，較去年同期轉盈為虧，合計少了1030億元獲利。

避險成本 吃掉大部分收益

《財訊》分析，主因今年1月新台幣兌美元大漲3.5%，換匯及無本金遠期外匯（NDF）等避險工具成本跟著水漲船高，還得提列外匯價格變動準備金，總計第1季7大壽險外匯價格變動便提列了1650億元。但如果不避險，就是數千億元的匯損。

以新光金為例，今年第1季避險前經常性收益率達3.18%，較去年同期進步，但避險成本卻高達2.39%，吃掉絕大部分收益；加上股債資本利得較去年同期減少，初年度保費收入（FYP）銳減47%，才導致首季大虧。就連向來穩健的國泰金，也被負債成本和避險成本拖累，首季虧損20.47億元。

《財訊》報導指出，5月中，國泰金控總經理李長庚接受媒體專訪時，便特別拋出兩大訴求：1、聯準會暴力升息，讓台灣業者為了因應淨值比這個短期監理指標壓力很大，建議取消淨值比不得低於3%的要求，未來直接接軌IFRS17（國際會計準則17號公報）和ICS2.0（新1代保險資本標準）。

2、外匯市場波動劇烈，壽險業為了維持短期財報穩定，過去10年合計付出約2兆元的避險成本，建議逐年降低外匯避險比重，具體作法為每年減少3%至5%，並將減少的部分存到外匯價格變動準備金裡，「幾年後壽險業就不用再避險，也不用為了維持財報穩定，把幾兆元的資金丟到太平洋裡。」

事實上，《財訊》也發現，早前李長庚也多次呼籲，由於壽險的資產負債尚未接軌IFRS17，壽險公司資產面直接反映市價，但負債卻未以公允價值評價，導致淨值無法允當顯示公司價值；因此保險公司的價值應該要看隱含價值（Embedded Value），也就是將透過精算計算有效保單價值加上調整後淨資產後的總和，這才能代表此時公司若真的要清算拍賣，會產生出多少總體價值。

股價淨值相近 國泰金抱屈

不過，金管會主委黃天牧很快就回應：會「維持」淨值比等監理原則，強調「最低淨值比3%，等於壽險業1塊錢可以做33元的生意，已比銀行多很多，」且淨值比是2021年才入法，應慎重考慮是否廢止。爾後他也再強調，日前就已為壽險業者調整了準備金機制，「如果有任何問題、可以透過壽險公會來跟金管會表達。」… (本文截自財訊687期，詳全文)