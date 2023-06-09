快訊

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明凶手是「他們」

林智堅抄襲案大和解！法院「調解高手」出馬 余正煌願撤告

「如果我是習近平我會擔心！」辜朝明：身邊高官都是自己人 表面平靜但內部發生什麼 外界永遠不知道

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

《財訊》報導指出，去年此時，全球飽受高通膨、俄烏戰爭、疫情肆虐等不確定因素衝擊。如今3大陰霾逐漸淡化，商品價格回落，美國利率走高但經濟未見明顯衰退。美、中的地緣政治角力走向長期化，政治上各自拉攏盟友，經濟面牽動晶片大戰，台灣占據敏感角色。日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明從制高點綜觀全局，剖析政經大趨勢，以下是《財訊》專訪內容：

地緣政治》如果我是習近平，我會擔心

問：2022年你指出「政治風險凌駕經濟利益」，完全精準預測全球政經大趨勢，2023年的重點是什麼？

答：從經濟的角度，我想通貨膨脹的環境幾乎涵蓋所有問題，從升息到美國銀行危機等。從地緣政治的話，如果我是習近平（中國國家主席），我會擔心。

最近幾年前的30幾年來，中國經濟一直快速成長，這是習近平信心的來源。台灣人、日本人、美國人，全世界企業都來中國投資，得到經濟的好處。但是過去幾年，中國經濟表現不好，甚至做得很差。

中國30、40年的經濟成就，來自鄧小平改革開放；經濟不佳則和習近平有關。一般來說，如果政府管理某些產業，應該是希望它更好；如果政府把手伸進許多行業，不論是企業或者商人，大家都會害怕。他們會保守借錢，控制投資金額，變少、再更少⋯這是經濟放緩的原因之一。

中國共產黨和人民之間是一種契約（contract）關係，「如果你聽黨的話，生活會更好」。過去的確如此，所以人民都聽黨的；但是，一旦經濟放緩，黨和人民之間的「約定」出現變化，互信基礎瓦解，問題可能非常嚴重。

我認為習近平也了解，中國經濟沒辦法像過去一樣成長，必須做些調整，導致了今天的局面。習進入第3個任期，身邊高官都是自己人。這種政治形態非常穩定，表面平靜無波；但內部發生什麼，我們永遠不會知道，直到崩潰。

假如習近平可以得到正確的建言（即使令他不悅），他會知道「中國經濟不好、被國際孤立，中國可能失去外國市場」，並調整政策方向。但是，習近平的身邊應該都是「yes-men」，永遠附和他，無法提供有用的建議。所以，習繼續走他的路，這意味著更深的孤立，和西方更加脫鉤，經濟更衰弱，直到某個時點，他可能意識到不妙。…(本文截自財訊687期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

港評：習近平主政後首提琉球 是否涉及主權引關注

美媒：美中為布林肯可能訪中做準備

強調中國AI發展必須「姓黨」，凸顯習近平獨裁焦慮

中國駐美國大使：「倚美謀獨」和「以台制華」是台海和平最大威脅

相關新聞

「如果我是習近平我會擔心！」辜朝明：身邊高官都是自己人 表面平靜但內部發生什麼 外界永遠不知道

根據《財訊》報導，當經濟成長放緩與地緣政治的角力，取代疫情與戰爭成為當前全球投資的關注焦點，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明精闢解析中、美、歐、日、台各大經濟體，在混沌世局中的機會與挑戰。

「最會賣票的男人」邱光宗挺進國際杯！本土票務龍頭拓元 不怕和黃牛直球對決

捱過疫情，台灣本土票務龍頭拓元，終於迎來演唱會經濟大爆發；但在市場復甦的同時，也面臨機器人掃票與走出台灣市場的挑戰。

泰山變天！詹家如何一路斷送經營權？龍邦朱國榮入主 立馬面臨3大挑戰

5月底的臨時股東會，大股東龍邦拿下多數董事席次，終結詹家73年的經營權，龍邦擬討回全家、收回股利，成功與否都是50000名股東的風險與權益。

研究自癒藥物 治療巴金森氏症露曙光！華安防落髮拚生技變身醫藥智財新星

華安醫學提出增加細胞能量，促進人體受傷細胞自癒，與傳統殺死病毒的途徑不同，成為國內少數以醫藥智財開發為導向的醫藥IP公司。

金管會堅定把關「壽險業一塊錢已做33元生意」 7大壽險首季虧逾90億 產業苦盼監理寬容

經歷去年防疫險之亂及淨值風暴後，保險業最壞的時候已過了嗎？為什麼還是有業者提出監理寬容的要求？他們在擔心什麼？

鴻海加碼買地蓋廠、緯創卻把3座工廠全賣掉 脫蘋退出印度 林憲銘其實早有盤算？

根據《財訊》報導，在一片看好印度市場與製造前景之際，2016年即布局印度的緯創卻反向操作，傳聞將退出印度市場；產業人士分析，其背後有兩大關鍵因素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦