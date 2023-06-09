「如果我是習近平我會擔心！」辜朝明：身邊高官都是自己人 表面平靜但內部發生什麼 外界永遠不知道

《財訊》報導指出，去年此時，全球飽受高通膨、俄烏戰爭、疫情肆虐等不確定因素衝擊。如今3大陰霾逐漸淡化，商品價格回落，美國利率走高但經濟未見明顯衰退。美、中的地緣政治角力走向長期化，政治上各自拉攏盟友，經濟面牽動晶片大戰，台灣占據敏感角色。日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明從制高點綜觀全局，剖析政經大趨勢，以下是《財訊》專訪內容：

地緣政治》如果我是習近平，我會擔心

問：2022年你指出「政治風險凌駕經濟利益」，完全精準預測全球政經大趨勢，2023年的重點是什麼？

答：從經濟的角度，我想通貨膨脹的環境幾乎涵蓋所有問題，從升息到美國銀行危機等。從地緣政治的話，如果我是習近平（中國國家主席），我會擔心。

最近幾年前的30幾年來，中國經濟一直快速成長，這是習近平信心的來源。台灣人、日本人、美國人，全世界企業都來中國投資，得到經濟的好處。但是過去幾年，中國經濟表現不好，甚至做得很差。

中國30、40年的經濟成就，來自鄧小平改革開放；經濟不佳則和習近平有關。一般來說，如果政府管理某些產業，應該是希望它更好；如果政府把手伸進許多行業，不論是企業或者商人，大家都會害怕。他們會保守借錢，控制投資金額，變少、再更少⋯這是經濟放緩的原因之一。

中國共產黨和人民之間是一種契約（contract）關係，「如果你聽黨的話，生活會更好」。過去的確如此，所以人民都聽黨的；但是，一旦經濟放緩，黨和人民之間的「約定」出現變化，互信基礎瓦解，問題可能非常嚴重。

我認為習近平也了解，中國經濟沒辦法像過去一樣成長，必須做些調整，導致了今天的局面。習進入第3個任期，身邊高官都是自己人。這種政治形態非常穩定，表面平靜無波；但內部發生什麼，我們永遠不會知道，直到崩潰。

假如習近平可以得到正確的建言（即使令他不悅），他會知道「中國經濟不好、被國際孤立，中國可能失去外國市場」，並調整政策方向。但是，習近平的身邊應該都是「yes-men」，永遠附和他，無法提供有用的建議。所以，習繼續走他的路，這意味著更深的孤立，和西方更加脫鉤，經濟更衰弱，直到某個時點，他可能意識到不妙。… (本文截自財訊687期，詳全文)