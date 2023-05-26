快訊

奇蹟出現！詹雅雯宣布「腦動脈瘤消失」 不用再開腦了

YouBike微笑單車個資外洩 補償方案出爐：每人500元騎乘券

澳花瀑布脫隊失蹤男找到了！經7天搜索尋獲遺體「四周無道路」

半導體會成長7成 台積電揭發展路徑！高性能運算帶頭衝 先進製程投入車用晶片

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／林宏達】

今年下半年，台積電將開始用3奈米製程為蘋果製造晶片，接下來2奈米製程也將在2025年推出。但隨著半導體線寬微縮愈來愈逼進物理極限，台積電還能繼續維持高速成長，甩開對手嗎？

後摩爾定律時代　局勢丕變

《財訊》報導指出，對台積電的長期投資者來說，另一個挑戰是，數十年來推動半導體產業前進的摩爾定律，效用似乎逐漸降低。過去，半導體產業每隔一段時間，生產同樣數量電晶體的成本就會下降一半，但近幾年半導體設備愈來愈貴，每片晶圓的售價不斷升高。

5月11日，台積電在技術論壇上，對許多未來發展的關鍵問題給出了答案。在後摩爾定律時代，台積電會持續高速成長，但從材料、技術到市場，都將出現重大改變。

根據《財訊》報導，台積電總裁魏哲家在開幕演講裡明示改變將至。他說，雖然台積電努力降低成本，但烏克蘭戰爭讓台積電花比原本高6~7倍價格，才能買到生產晶圓用的氖氣；他半開玩笑地說：「你們老闆的腦海裡馬上會想，這小子是不是想漲價！」

魏哲家也提到，線寬微縮技術的空間已經愈來愈少，1台用來生產高階晶片的EUV（極紫外光曝光機），「價格可以蓋兩百棟房子」，這是他十幾年前想不到的。台積電用600美元把晶片賣給客戶，做成伺服器後，卻得花20萬美元買，價值增加了330倍。

《財訊》報導指出，會中，台積電打出一張投影片。根據台積電的估算，2030年時，全球半導體產值將達1兆美元；這個數字相當驚人，因為根據美國半導體產業協會估計，2022年時，全球半導體產業規模為5741億美元，意指未來7年，半導體產業還會再成長逾7成。

台積電預期，未來需求最大的是高性能運算，其次是行動通訊，不過這兩種應用的占比和現在差不多，分別為4成和3成；但車用晶片的占比則將翻揚1倍，占市場需求的15%，物聯網也將占有整個市場10%的需求。

在這次大會中，台積電也揭露了2奈米之後的發展路徑。台積電的專家介紹一種稱為CFET的新型電晶體結構，改用這種新設計，台積電可以在同樣的面積生產出兩層電晶體結構，運算效能馬上多出1倍。同時，1奈米以下，矽的限制愈來愈大，就要改用奈米碳管、二維半導體材料來製造晶片，雖然還要一段時間，但半導體材料發展將出現新的轉折。…(本文截自財訊686期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

輝達AI造浪 台積電連帶受惠 7奈米及5奈米產能回升了

德國設廠傳爭取補貼50% 台積電：歐洲廠評估中

台積電與德洽商建廠補貼 爭取金額約工廠造價的50%

台積市值 六天飆增1兆元

相關新聞

鴻海加碼買地蓋廠、緯創卻把3座工廠全賣掉 脫蘋退出印度 林憲銘其實早有盤算？

根據《財訊》報導，在一片看好印度市場與製造前景之際，2016年即布局印度的緯創卻反向操作，傳聞將退出印度市場；產業人士分析，其背後有兩大關鍵因素。

兩大報老闆力挺、走過藝文策展30載！林宜標3個不得已 逼出時藝拚掛牌野心

根據《財訊》報導，時藝多媒體總經理林宜標浸淫台灣藝文商業策展30餘年，見證台灣文創產業的發展。如今他挺過疫情逆境，要帶著更多文創品牌走出台灣、走向全亞洲。

半導體會成長7成 台積電揭發展路徑！高性能運算帶頭衝 先進製程投入車用晶片

根據《財訊》報導，今年台積電技術論壇上，揭露了2奈米後的發展路徑圖，特殊製程和先進封裝將扮演更重要角色；未來幾年，半導體新一波大成長即將出現。

一件黃金地段危老案 地主集結抗議的背後 釐清3大關鍵避開重建分配爭議

根據《財訊》報導，被視為台北市東區百億危老大案的「連雲玥恒」，意外傳出地主集結舉牌抗議事件；為避免爭議發生，未來不論是地主或住戶，都應釐清攸關重建分配的3大關鍵。

夏普大虧拖累鴻海 堺工廠成賠錢貨

根據《財訊》報導，去年夏普買回堺工廠引發外界質疑，果不其然，夏普財報虧損達2608億日圓，關鍵就在堺工廠；持股34%的鴻海也受拖累，成為第1季業外認虧達200億元的主因，讓人好奇決策考量究竟為何？

考察團吸均豪、帆宣大咖朝聖？馬國再掀半導體投資潮 從設備熱到封裝

根據《財訊》報導，美中科技戰，讓馬來西亞再次掀起半導體投資熱，今年初第一次開辦的馬來西亞半導體設備考察團，不但名額被搶光，還有多名董事長、總經理親自參加，準備搶進馬國商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦