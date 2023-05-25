夏普大虧拖累鴻海 堺工廠成賠錢貨

文／楊喻斐、孫蓉萍

根據《財訊》報導，去年夏普買回堺工廠引發外界質疑，果不其然，夏普財報虧損達2608億日圓，關鍵就在堺工廠；持股34%的鴻海也受拖累，成為第1季業外認虧達200億元的主因，讓人好奇決策考量究竟為何？

2022年夏普前會長戴正吳在交棒之後，夏普便終止連續6年獲利的表現。

《財訊》報導指出，5月11日夏普公布2022會計年度（2022年4月到2023年3月）財報，集團出現淨損失2608億日圓，為史上第3高。更拖累持股34%的大股東鴻海，成為鴻海首季業外虧損高達201億元的主因。

這次出現重大虧損的關鍵，就是去年6月27日成為百分之百持股子公司的堺工廠（SDP），堺工廠提列液晶生產設備資產減損高達1884億日圓，其他包括三重縣工廠等處生產的OLED設備則損失212億日圓，合計減損的損失高達2205億日圓。

當初郭董為買夏普布局 堺工廠營運虧多賺少

堺工廠2009年4月於日本大阪成立，原本是夏普主要的面板供應商，也是全球第1家10代面板廠。2010年全盛時期，營業額達到2400億日圓，營業利益259億日圓，無奈受到中國面板廠大舉擴產以及價格競爭影響，導致堺工廠第2年就陷入虧損，長期以來虧多賺少，營運表現一直未見明顯起色。

根據《財訊》報導，早年鴻海創辦人郭台銘積極推動眼球計畫、八屏一網一雲布局，看上了陷入財務危機的夏普。不過當時日方反對聲浪巨大，郭台銘決定繞一圈，先以個人的名義投資，成為堺工廠的大股東，再主導鴻海收購夏普。這一場鴻夏戀喧騰4年之久，終於在2016年拍板定案，創下鴻海有史以來最高的併購價金。

當時收購夏普的總金額達3888億日圓，由鴻海持股26.14%、鴻海開曼子公司FFE持股18.41%、鴻準新加坡子公司FTP持股13%，郭台銘個人持股8.45%，合計持股66%。後來為了達到垂直整合的綜效，夏普也決定同時投資堺工廠，持有約兩成股權。

然而，《財訊》分析，郭台銘對於面板事業的野心不僅如此，2017年決定赴廣州增城設10.5代廠超視堺（SOI）。由郭台銘、堺工廠以及廣州市政府合資而成，並於2017年風光舉行動土典禮，當初還派任群創董事長王志超出馬管理超視堺。

但郭台銘於2019年決定退休參選總統後，夏普馬上對外宣布，郭台銘已出清堺工廠個人持股，被外界解讀是要切割超視堺投資案。

World Praise巧賣堺工廠 夏普買回就大虧

不過，堺工廠股權結構並不透明。最令外界不解的是，原本夏普在2021年2月宣布，將出清持有的堺工廠23.44%股權，當時並未透露買家與價格。沒想到，短短兩週後又改口，說買家反悔取消交易，整個交易不了了之。而更令人意外的是，去年2月，又在戴正吳的主導下，夏普竟又反過來買回堺工廠近8成股權，讓堺工廠成為夏普的全資子公司。… (本文截自財訊686期，詳全文)