新光金大戰！痛批大股東干政、不思改革 洪士琪：我不是來狙擊的市場派

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，將於6月9日改選董事的新光金控，爆出三路人馬、四組名單共32人角逐15席董事，逼得新光金董事洪士琪罕見地公開抨擊「不思改革！」

4月25日，在新光金控董事會拿出第四份董事提名名單之前，包括洪士琪在內的其他泛新光集團成員，都還對於和平改革新光金抱著一絲期待；卻萬萬沒想到，從父祖輩就一起打拚至今的吳東進，竟然會採取激進的全額提名，一席都不留給洪、林等創始股東與老臣，甚至大動作在日報刊出公開信，質疑洪士琪、吳東亮是想「改革、改造還是奪權？」。

醉心生態保育為新光金改革站上前線

「新光金控董事會亂象叢生，公司治理廢弛，改革勢在必行。」洪士琪沉痛地說。他近年將大部分心力都放在整復祖父洪萬傳留下的瑞芳農場，若不是新光金屢因公司治理而遭致重罰，今年前3月累積虧損達90億元，成唯一虧損金控，長年擔任新光金董事的他，也不想挑起戰端。

在料峭春寒的微雨中，《財訊》雙週刊採訪團隊隨洪士琪來到新北的瑞芳農場。他說，祖父洪萬傳和吳火獅、林登山1945年共同創立新光商行，1950、1960年代經營有成，就有生活困苦的民眾來借錢，拿無法耕種的林地抵債，最後整片上百公頃的山林地都成洪家資產。洪萬傳在這座山養鹿，當地便稱之為「鹿仔寮」，後因祖父母墓園設置在此，便不對外開放。父親洪文棟是骨科名醫，也熱心動物保育，台北市立動物園的招牌明星大貓熊館掛名「新光特展館」，主要就是由洪文棟捐贈。

2018年洪文棟過世後，洪士琪接手台灣自然保育基金會與這片農場，他便與農委會林試所合作保育祖父當年種下的近百棵百年琉球松、台灣原生種鐘萼木，同時大量試栽吉野櫻、河津櫻、油桐、合歡、落羽松，希望讓林相更多姿多彩。「我自己開著小山貓（挖土機）一點一點把路開出來，這地磚也是自己鋪的。」洪士琪指著小坡上的一株大型琉球松嘆說，「本來有上百株，可惜最近染上松材線蟲，死了好幾棵。」

對老樹的衰朽都如此惋惜，更何況是創立將近80年歷史的新光集團。1986年吳火獅驟逝後，洪、林兩家一直以來都很尊重吳東進的主導經營；但遇到忍不下去的時候，洪士琪也會直言。

根據《財訊》報導，2017年，吳東進長女吳欣盈與時任新光金副董事長李紀珠水火不容，洪士琪提議撤換吳欣盈董事席次，獲林登山孫子林伯翰附議。後來經協調，洪士琪與吳欣盈雙雙退出董事會，洪文棟過世後，洪士琪才重執董事。2020年，新壽因投資過度重押卻頻頻踩雷，導致淨值暴跌、資本適足率不足而被金管會列觀察名單，洪士琪也提出改革想法，卻又被擋下。 … (本文截自財訊685期，詳全文)