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碳權概念夢很大 但別當最後1隻老鼠！造紙、資訊服務股飆漲的虛與實

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／涂憶君

台灣將成立碳權交易所的話題一出，造紙股與資訊服務股都搭上題材強漲一波；但相關公司尚未有明顯的基本面挹注，投資人宜暫以短線題材的邏輯操作。

根據《財訊》報導，台灣「碳權交易所」最快將在今年9月成立，「碳權概念股」驟成台股新寵；然而，這些個股尚未有因碳權明顯挹注營運的實績，短線投資勿抱持過高期待，一旦作夢題材發酵完畢後，股價恐易有劇烈波動。

4月19日，蔡英文總統宣布，台灣即將成立碳權交易所，4月20日證券交易所也跟進發布新聞稿，讓坐擁大片林地的華紙、永豐餘、正隆等造紙股，在4月下旬短短7個交易日，股價出現雙位數以上的漲幅；且從集保股權分散表來看，這些公司持有10張以下的小股東人數，短短一週分別暴增千人以上，顯然散戶十分埋單這樣的題材。

造紙股熱！ 小股東暴增千人

《財訊》報導指出，但目前台灣的碳權交易，還在只聞樓梯響的階段。從國際上的定義來看，碳權的產生大致上有兩種方式，一種是政府核配的免費排放權，企業若是因為達成減碳而未用上，可以針對有需要的企業，在市場上進行開放交易；另一種是企業自願透過各種專案達成的節能減碳，如造林、採用綠電等方式，也能產生碳權。

KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠直指，要講交易、講碳權，最基本的是政府要先訂出「碳總量管制」，企業才能開始針對明確的數字減碳，「但台灣目前還沒有總量管制，這會讓現階段的碳權，只能算是打高空。」換句話說，像是擁有台灣最大林場的農林，到底可以掌握多少的碳權？到現在都是未知數，但4月20日以來，股價已有兩日強漲超過7%。

不只如此，《財訊》分析，游資也很快進駐到受惠「中國碳交易商機」的造紙股，這讓華紙暴漲4成，永豐餘、正隆也有10%以上的漲幅。但根據中國民生證券今年3月出具的報告，中國在碳配額（CEA）和核發自願減排量（CCER）兩種獲得碳權的方式中，CCER從2017年開始，就已暫停簽發相關證明，重啟的時間尚不明朗；而造林所產生的「碳匯」，就是含括在CCER之中，也就是說，近年要透過自願節能減碳得到碳權，有一定困難度。

投顧法人私下分析，漲幅最可觀的華紙，雖然在中國坐擁近3萬頃的林地，然如今CCER的核發在中國尚未重新啟動，對於巿場打著「碳匯」利多的題材，投資人最好先以中性對待。

此外，《財訊》也發現，造紙類股中，正隆與榮成目前確實手握碳權，像是正隆有7.9萬公噸，榮成則有28萬噸。但造紙業人士透露，為了逐年符合中國節能減碳標準，花上數十億元購買符合減碳的廠房設備，其資本支出就已遠遠超過碳權交易產生的收入，「不能只從利潤來考量。」就連相對成熟的中國碳交易市場，目前恐怕都還無法真正加持碳權概念股的基本面。…(本文截自財訊685期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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