歷經西進、停產！雅歌如今要靠藝文推廣 重新擦亮最大樂器廠招牌

文／陳雅潔

根據《財訊》報導，在經濟起飛的年代，雅歌風琴及鋼琴的名號響遍台灣。雖然隨著產業變遷，雅歌琴聲已不再，現任董事長許雅琴仍期望延續父志，以北高雄的老廠為基地，繼續播下藝術的種子。

走出高雄捷運青埔站，緊鄰車站旁就見幾個貨櫃坐落，噴上大大的「FIGHT.K」、「覓蜜基地」字樣，加上孩子的玩耍嘻鬧聲，周遭氛圍有點像遊樂場。原來這是近年在北高雄快速茁壯的新興教會，以新媒體宣教加上活潑的崇拜方式，吸引不少年輕會眾。

榮光 曾是台灣最大樂器廠

《財訊》報導指出，這裡的地址是「雅歌巷1號」，距離正在開發中的橋頭科學園區只要兩分鐘車程，半導體廠和電池產業鏈的進駐為在地發展帶來新題材，更不用提房價已因此翻了幾番。但繞到教會另一側，來到漆著「雅歌」兩個大字的鐵門前，卻是另一個故事的入口。

「民國60、70年代，附近的小孩都會來雅歌樂器打工，我念大學暑假也在這裡工讀，還不小心因為把釘子釘穿過木板，報銷了一台鋼琴！」公司、老家都在橋頭的燁輝企業協理郭价恩，現在家裡還有1台出廠超過40年的雅歌鋼琴，「那時橋頭人都知道雅歌是全台灣最大的樂器工廠。」

根據《財訊》報導，成立於1953年的雅歌樂器，今年屆滿70年。創辦人許西疇40歲時，在日本琴師青山也的協助下，開始自製口琴，寫下本土樂器製造的首頁。同年，許西疇的太太也生下了第7個孩子許雅琴，就是現任的雅歌樂器董事長。

許西疇生於澎湖，父親許凌雲是當地前清的最後一位秀才，雖是書香之家，生活卻頗為清苦。根據許西疇的自傳，他某次獲贈一台故障的小型風琴，拆開後花了好幾天研究結構，終於修復，「日夜彈出繞梁餘音，樂在其中，莫此為甚」，就此立下日後要自製風琴，推廣音樂的志願。

《財訊》報導指出，2次大戰期間，許家因受戰火波及而遷台，戰後許西疇發現台灣音樂教育百廢待舉，便在政府許可下開始進口教育用免稅風琴及教堂禮拜用風琴，也因此獲得日本樂器會社邀請赴日實習，研究樂器製造。返台後，身為基督徒的他以《聖經》中所羅門王所著的《雅歌》為樂器生產事業命名，落腳高雄市區。

雅歌從口琴開始，1955年又著手製造風琴，1957年取得日本河合鋼琴的台灣代理權，開始銷售進口鋼琴，業務蒸蒸日上。不過，生產樂器需要大量人力和空間，作業噪音也不免擾鄰，於是在1970年遷廠橋頭，也就是現在捷運青埔站旁這一片3000坪的土地上。眼看鋼琴的銷售每月已達1000台以上，市場前景看好，許西疇又與日本東洋樂器會社技術合作，1977年開始生產銷售掛著自家品牌的雅歌鋼琴；不久後，開始生產吉他，並展開外銷。 … (本文截自財訊684期，詳全文)