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傳統銀行壓力倍增！蘋果跨域數位金融9年 最強殺招砍到誰？

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／洪綾襄

手機龍頭蘋果近來推出的亮點都與金融相關，包括先買後付、商用感應支付平台，內部已啟動「突破專案」，要將自己變成一家成熟的支付和金融服務公司。

根據《財訊》報導，蘋果電腦創辦人賈伯斯曾有名言：「能當海盜，何必加入海軍？」4月17日，蘋果電腦宣布，即日起將與高盛（Goldman Sachs）合作，為美國的Apple Card用戶提供每年4.15%的高利儲蓄帳戶，綁定消費，不但可以增加Daily Cash獎勵，而且免手續費、沒有最低門檻。不僅展示了蘋果從科技數位領域實現去金融中介化的企圖心，也讓面臨存款外流壓力的傳統銀行壓力倍增。

過去1年，儘管美國聯準會將基準利率一舉拉到4.83%，但是銀行的儲蓄利率並沒有跟上。至今美國儲蓄帳戶的平均年化收益率（APY）仍停留在0.35%；加上3月中小型銀行連環爆，存戶對銀行失去信心，存款蜂擁轉進貨幣市場基金。3月中旬，銀行存款從18兆美元，驟降至17兆美元，而貨幣市場基金則在1個月內暴增了約1兆美元，逼近5.5兆美元。

搶用戶！ 利率高出全美10倍

《財訊》報導指出，蘋果此刻推出高利帳戶就極具吸引力，因為其利率不但比全國利率水準高出10倍以上，更優於主流金融機構。輿論認為，這可能是蘋果從Apple Pay切入金融來，最突破性的服務。

事實上，蘋果亟思突破早已不是祕密。去年《彭博》便報導，蘋果內部正推動「突破專案」（Project Breakout），目標為強化自己的支付處理、風險管理、詐騙防制和信用承銷能力，以降低對外部發卡機構、收單銀行與其他第3方等金融中介機構的倚賴，進而將自己變成一家成熟的支付和金融服務公司。

根據蘋果年報，包含廣告、支付、數位內容訂閱的服務類營收，連年雙位數成長。《彭博》指出，當iPhone、iPad和MacBook等硬體銷售，與從收費性應用程式中抽成等兩大收入的成長性都進入高原期，Apple Pay、Wallet等服務將是新機會。

不過，《財訊》分析，在高利帳戶推出之前，突破專案的成果並沒有字面上那麼具爆發性。事實上，從2014年以來，蘋果併購多家新創，也與金融機構頻繁合作，也僅是在手機錢包中逐步建構無現金支付、票卡收納等功能。但無論如何，蘋果默默累積了不少經營金融業所需的專業與數據，並已將目光從消費者個人體驗，轉向規模更大的商業解決方案。

4月20日，蘋果宣布，商用收付服務「iPhone卡緊收」（Tap to Pay on iPhone）在台灣登場。該服務去年2月在美國首發，台灣則是首個海外市場，而中國信託和Tap Pay為首批提供「iPhone卡緊收」業者。 …(本文截自財訊684期，詳全文)

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