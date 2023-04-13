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車市淡季不淡？新車首季開紅盤 外資卻示警將爆價格戰！看懂掛牌數字的迷思

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／陳雅潔

根據《財訊》報導，3月新車掛牌數創下18年新高，看似即使連續長假、新車調漲，也澆不熄市場買氣，車廠釋出「淡季不淡、全年可期」的訊息，但事實真是如此嗎？

今年第一季的台灣車市在接二連三的長假中結算，雖然工作天數比起去年同期減了不少，新車掛牌數卻上演大躍進，累計第一季總掛牌數為11.17萬輛，年增7.1%。若觀察單月數字，光是3月就貢獻4.4萬輛，較2月成長34.6%，年增率也有12%，更創下自2005年3月以來的同期新高紀錄。

《財訊》報導指出，龍頭車廠和泰汽車表示，這顯示在政府多項老車汰舊換新購車補助，以及車廠持續導入新商品及擴大販促作法的刺激下，民眾對於購買新車的需求在疫情之後未見改變。也有業者指出，由於三月有大量進口車交車，也是讓首季車市開出紅盤的主因。

第一季掛牌　多是去年訂單

詭異的是，《財訊》也發現，回春的好消息才傳出一天，瑞銀就發布最新研究報告，指出全球車市將由2022年的供不應求，在2023年下半年轉為供給過剩達6%，意味將有約五百萬輛車賣不出去，可能爆發新一波價格戰，市場又因此議論紛紛。

車市前景陷入多空交雜的氛圍，究竟如何從整體數字判斷端倪？首先要知道，新車掛牌量統計指的是交車量，不能與當前的市場買氣畫上等號。例如2022年車市原來頗為熱絡，但卻爆發零件供應斷鏈，最吃緊時國產車的候車期最長要4至6個月，進口車則是八個月以上，少數車款甚至得等兩年，導致最後2022年掛牌數反而低於市場預估，僅42.9萬輛，較2021年衰退4.5%。

《財訊》報導指出，業界人士並不否認，「今年第一季交的車，很多都是去年的訂單。」真實情況是因為塞港狀況解除，只要原廠能出車，物流的時間已大幅縮短，因此帶動進口車量大增。像特斯拉、Lexus都是剛好船期在3月到港，交車掛牌量得以一口氣年增逾5成，補上了國產的豐田、本田、中華三菱、裕隆日產等相較去年仍然衰退的空間。因此，第一季的掛牌數字，直接解讀為淡季不淡，其實有些牽強；若以此推論全年市況，也有相當風險。

三大變數　左右下半年車市

那麼，實況究竟如何？據業者表示，近期店頭買氣確實不差，上半年車市在第2季有銷售競賽的刺激下，表現應該是可以期待的；只是缺車的問題仍未完全解決。資深汽車專業評論、Car浮浪共同創辦人蔡至兼就調查，目前各國產車廠手上，尚未消化的訂單至少從1千5百張起跳，且去化速度不一。去年為了因應物料不足，有不少產線都減班因應，至今產能尚未完全恢復，因此不難想像，第2季的新車掛牌數字，大半仍會是由遞延的訂單貢獻。…(本文截自財訊683期，詳全文)

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