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三商壽跌破現增價 還能撿便宜嗎？淨值比不足接管危機浮現 談併購還沒下文...

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，去年壽險股慘遭股債匯三殺，面臨淨值搶救危機，三商壽被點名有接管危機；此時一般投資人想搶先卡位併購題材，代價恐怕超出預期。

「最近朋友說要買新光金股票，一張才8元，買起來等著給台新金合併；但我看三商壽更便宜，現增價才5.05元，而且應該更有機會被其他金控買走，就多認了一些。」買股票喜歡撿便宜的陳太太，2月中進場撿了不少跌得慘重的壽險股，也參加三商壽的現金增資。

她沒料到的是，壽險業資本難關還沒過完，便宜貨可能還會更便宜，而沒有金控富爸爸撐腰的三商壽，處境尤其艱困。

一年3次現增　難補大錢坑

《財訊》報導指出，去年三商壽太歲當頭、流年不利，上半年先因踩雷俄羅斯公債、投資元大台灣50反一大虧，必須認列虧損；下半年又因美國鷹派升息、債券價值暴跌、美元急升導致匯兌成本增加，一年內連辦3次現金增資、處分兩件不動產，甚至還得賣掉小金雞復華投信以變現。最後自結財報，稅後仍大虧136.6億元，每股虧損4.34元，光第4季就虧損近80億元，創史上虧損最慘重的一年。

《財訊》也發現，今年1月1日三商壽進行金融資產重分類，讓淨值比從去年9月底的2.01%回升到2.5%，但仍未達3%的監理紅線。4月就被保險局點名三商壽、宏泰人壽、新安東京海上產險等三家業者，因連續兩期淨值比不到3%，屬於「資本顯然不足」者，須立刻提報財務改善計畫，否則將面臨接管危機。果不其然，隔天三商壽跌破現增價，4月7日收在4.95元。

一般來說，當股價跌破現增價後，底部訊號有機會浮現，但要多久時間才能夠讓認購現增的投資人解套？這很難說，因為三商壽的挑戰仍然險峻。

首先，《財訊》分析，重分類是雙面刃。儘管美國聯準會暗示升息將到尾聲，但重分類後，三商壽將九成以上的債券放在AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下，屬於持有到期的領息資產，再升息也不會影響淨值，但若利率政策反轉，市場債券價格反彈，淨值也無法因此增加；而且分到AC項下就須持有至到期，就算想賣掉賺價差，每年也不得超過5%，等同無法再以此貢獻損益表的獲利。

其次，底氣不足。三商壽當年是由美商萬通保險與三商人壽合併所成，而台灣外商保險公司通常不像本土壽險擁有大量土地資產，三商集團民生零售通路本業的獲利表現也相對平實，導致三商壽在籌資時只能一步一步來，無法像2015年新光人壽為彌補投資宏達電虧損，只要賣一塊新光三越A8館，就有270億元進帳，獲利78億元。…(本文截自財訊683期，詳全文)

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