動態檢視代理品牌 迎來營運新高峰 三井集團拉一把 滿心挺過轉型陣痛期

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／林苑卿】

根據《財訊》報導，百年高爾夫服飾品牌企鵝（Munsingwear）、全球聞名遐邇法國的公雞（le coq sportif）品牌，在台灣都是由滿心企業擔任總代理。這家逾40年的老字號企業，在疫情仍衝擊消費的去年，不僅營收刷新紀錄、獲利也創下史上第2高。

3月15日滿心公告，董事會決議股利分派，發放現金股利3元，達有史以來新高點。今年以來，滿心股價也一度攀新高，突破34.65元，漲幅超過45%。

快時尚入侵　被迫啟動轉型

《財訊》報導指出，滿心現在風光的背後，是一個老牌服飾品牌代理商歷經轉型陣痛的故事。原本代理日本時尚、休閒品牌的滿心，在2016年敵不過電商衝擊，以及國際運動鞋大品牌帶起休閒新潮流，擠壓其他時尚品牌生存空間，導致滿心營收與獲利都明顯縮水，被迫結束COMME CA MEN、COMME CA ISM、CK golf等多個日系品牌在台灣的代理。

因為當時愈來愈多如ZARA、UNIQLO、H&M等快時尚品牌相繼插旗台灣市場，滿心董事長李俊良觀察到，未來L型的庶民經濟將會大行其道，但是若要與快時尚品牌有所區隔，必須要有不一樣的切入點，因此不得不拍板啟動轉型計畫，代理的品牌特性從過去的時尚、休閒，要再加上運動與年輕化。

根據《財訊》報導，以代理高爾夫服飾品牌起家的滿心，在確定轉型方向後，先延伸與公雞牌合作關係，終於成功談定代理公雞Sport系列品牌，卻也隨即面臨到第1道關卡—高爾夫畢竟非一般運動，滿心缺乏有經營運動品牌經驗的團隊。

「當時，我們就請品牌商協助派有這方面經驗的管理人才來台灣，協助規畫、組織新部門，並培訓人員如何陳列、銷售等。」李俊良回想當時，公雞品牌商特地指派專業人員來台3年，協助滿心建立經營運動品牌的團隊。

《財訊》報導指出，團隊步上軌道之後，滿心開始改採動態檢視代理品牌的效益，以「721」原則不定期篩選、調整商品組合，以維持甚至提高毛利率。也就是將商品的結構，分為70%、20%及10% 3大區間，其中，10%是新嘗試的代理品牌，經營績效好的品牌，隔年就會被轉移至占比達20%的區間持續觀察，反之則結束代理；20%區間的品牌，若經營績效愈來愈好，就會被列入至70%長期代理的品牌名單。

挑品牌有慧眼 穩住毛利率

與滿心擁有長期合作關係的華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡，對於滿心印象最深刻的就是「很會挑選品牌」，例如新代理英倫學院風格的韓國HAZZYS品牌都很受歡迎，「品牌價格策略也控得很好，有利於滿心維持一定的毛利率。」…(本文截自財訊682期，詳全文)

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