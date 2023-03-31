德銀信用違約激升 台灣五金控曝險近千億 雷曼陰影籠罩 投資金融股來到轉折點

【文／洪綾襄】

烽火連三月。根據《財訊》報導，儘管本月美歐財政部緊急處理了矽谷銀行（SVB）與瑞信（CS）風暴，卻沒想到因瑞士央行為救瑞信，強行註銷瑞信AT1債券，反而拖累德意志銀行（Deutsche Bank）永續美元債（Perpetual USD，又稱可可債）評價急跌，連帶導致德銀信用違約交換（CDS）成本飆破200點、股價暴跌。

金融巨擘連環爆，市場眾說紛紜，一說是避險基金的有心誘空，引發市場不理性的拋售，但也不免擔心，會不會是下一個「雷曼時刻」的重現？

大到不能倒 德銀8年重整

《財訊》報導指出，相較於瑞信主要客戶為產油國家及私人銀行富豪，德銀不只是德國第一大銀行、更是全世界最大外匯交易銀行。雖曾因不當銷售不動產抵押貸款證券（MBS）引發次貸風暴，又因洗錢、資助恐怖分子、重罰等負面訊息衝擊而虧損連連，但至今仍是全球銀行與法人機構的主要外匯交易對手，其主要股東有基金公司東方匯理（Amudi）、領航（Vanguard）、挪威退休基金、高盛、美銀集團等。

台灣光前5家金控就持有德銀逾千億元台幣的債券，一旦德銀真的發生信用違約，牽連性難以想像。

也因此，《財訊》分析，德銀發動數波重整。2016年，德銀市值一度不及台灣國泰金控，2020年時德銀股價再跌至谷底，股價最低時僅5美元，至今分析師也還是給予德銀「劣於大盤」的評價，但這家德國銀行營運面上可能已經走出陰霾。

利率風險 重新評價金融股

受惠於歐洲升息與撙節成本，德銀去年獲利創15年新高，主因為從2019年所實施大規模的重整計畫，包括裁汰據點、裁員數千人、轉為聚焦歐洲市場。德銀在2020年轉虧為盈，2022年營收攀升至272億歐元，全年淨利達50億歐元，較上年大增159%。

《財訊》也發現，重整期間，歐洲央行也不斷要求德銀去槓桿、強化資本水準，以降低融資風險。今年初德銀執行長索英（Christian Sewing）表示，「德銀已不需要ECB提醒控制風險。」因為根據2022年底，德銀財報普通股一級資本比率（CET1）為13.33%，流動性覆蓋率為142%，淨穩定資金比率則為119%。

分析師認為，從這些數字來看，應該沒有理由擔心德銀的償債能力和流動性。再加上為了因應市場動盪與激升的CDS，德銀本週也贖回了部分次順位債券。3月27日，德銀5年期CDS 暫未再拉高。 … (本文截自財訊682期，詳全文)