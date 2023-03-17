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電子紙應用不斷創新 台積電、BMW都是客戶 元太賺近百億 李政昊的下一個挑戰⋯

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／楊喻斐】

元太科技董事長李政昊是一位不折不扣的科技狂熱分子，熱中於嘗試各種新功能的消費性電子產品。根據《財訊》報導，早期PDA（個人數位助理）盛行時，他與朋友研發了一個可以讓PDA上網、講電話的接口設備，毛遂自薦獲得客戶青睞，沒想到客戶後來被其他品牌打敗，只能另起爐灶。

開發電子紙　岳父眼光獨具

後來，李政昊又看到智慧瓦斯表的商機。他說，傳統瓦斯表只能計量，而日本的瓦斯表有5大功能，還能偵測地震自動關閉，1台要價10000元，但「如果是他來做的話，只要兩千多元的成本，一定能打遍天下無敵手」。可惜，李政昊隨即進入元太科技工作，只好把智慧瓦斯表的生意交給當初的創業夥伴。

《財訊》報導指出，如今，元太科技2022年靠著電子貨架標籤大放異采，李政昊希望打造「E Ink」的電子紙品牌的夢想已前進了一大步。他希望，就如同當衣服標示著「Gore-Tex」一樣，「E Ink」也能呈現獨特的技術品牌價值。

回顧2005年，永豐餘集團大家長何壽川把李政昊從美國找回來，以「駙馬爺」的身分進入到元太科技，並被賦予開發電子紙。他從元太的研發單位做起，剛好是他的所長相關；只是，當時電子紙在元太還是一個不起眼的部門，對他而言，一切從零開始。

《財訊》分析，元太發展電子紙的契機，是何壽川1999年參訪美國麻省理工學院時看到電子紙的技術，讓他眼睛為之一亮；但在那個年代，電子紙的技術既不成熟，也沒標準化，何壽川卻眼光獨到在美國籌組一個聯盟，制定了EPUB電子書規格。

「剛開始真的很辛苦，元太科技為了轉型剛買下的飛利浦電子紙模組事業，良率卻只有3成。」李政昊回憶，那時元太科技有99%以上的營收是LCD面板，所以要做新產品時，很難拿到資源，這也是轉型過程中最大挑戰。不過，李政昊卻很享受那段時光。他說：「儘管手上大部分都是失敗的案子，但能夠做很多新的嘗試很吸引我。」

《財訊》也發現，從2005年到2022年，熬過17個年頭，元太科技曾在2008年代靠著亞馬遜的Kindel輝煌一時，之後面臨到蘋果iPad大舉搶市後陷入一蹶不振的低潮。李政昊感慨地說：「電子紙又不賺錢，韓國又有一個大窟窿。那時的想法就是要轉型，要活下去。」…(本文截自財訊681期，詳全文)

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