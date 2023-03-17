你抱一年領股息 他買一天賺價差 小心！高殖利率題材變短線狙擊陷阱

【文／尚清林】

根據《財訊》報導，3月1日，聯發科公布將配發76元的現金股息，換算殖利率超過10%，當下股價直奔漲停板，將「高殖利率」題材帶到高峰。

一般的想法下，美國聯準會（Fed）為對抗通膨而將利率往5.5%提高，在升息循環尚未結束前，美國10年期公債殖利率都往4%靠攏，股市整體本益比因此往下修正，壓著指數動彈不得，這時候，高殖利率題材無形間就成為資金避風港。

但《財訊》也發現，真實的操作情況，恐怕和多數小股民的想法相去甚遠。資深分析師蔡正華直接吐槽地說，每次行情不好的時候，各種財經專家總是建議布局5%、6%的高殖利率股，用長線定存股的概念戰勝指數與通膨。

飆漲！ 短線客搶到價差就跑

但現在，市場上有一群短線客，專門狙擊「高殖利率股的公布時間點」，狠賺1天10%漲停板的價差，讓不知情追高的小股民反而為了賺股息而賠了價差。在這些短線客的心裡，「如果1天可以賺1根漲停板，幹嘛要抱牢1年等現金股息？」蔡正華直言。

《財訊》分析，舉聯發科為例，自3月1日公布配息當天見到漲停板795元後，後續股價就一路走跌，10%殖利率題材也歸於平靜。意味著，短線客在當天就把想要賺的現金股息，用價差方式給賺到了，自然也不用管聯發科後續的動態。

襲擊聯發科成功後，這種「一日提領現金股息」的策略，可謂全面擴散開來。像是，無塵室與機電整合工程廠商聖暉，長期以來屬於冷門績優股，這一次就被短線客高手發現，以聖暉逐季配發現金股息換算，全年將配發23.84元，換算殖利率超過10%，股價應聲在兩天之內，從120元衝上133元，狠賺現金股息的報酬。

蔡正華提醒，拿著「高殖利率股」當幌子，實則進行短線賺價差的高手們，還抓準「市場上對定存股約定俗成的想法」，因為長期以來，投資專家總是提醒高殖利率的定存股，選股條件之一就是要長期景氣穩定，不可以起起伏伏，這也是這幾年航運股配得多，股價卻直直落的原因。

爆量！ 當沖客鎖定當紅題材

《財訊》報導指出，但對於只在乎一日報酬的短線客而言，長線景氣的好壞並不重要。像是，3月10日陽明公布配發20元現金股息，殖利率高達近30%，多數投資專家擔心未來景氣持續看淡，不認為陽明是個好標的；但當天，陽明股價就從65.8元一度見到72.1元，價差達9%之多，還爆出24萬餘張的成交量，很顯然地，短線客都賺到荷包滿滿了。… (本文截自財訊681期，詳全文)