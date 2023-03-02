心臟手術百萬、根管治療4萬起跳…3大趨勢帶動 寵物醫療愈來愈高貴

文／劉軒彤

百萬元的心臟瓣膜置換手術，4萬元以上的牙齒根管治療，數萬元起跳的幹細胞治療；寵物的高端醫療，緊跟人類醫療趨勢，飼主掏錢不手軟。

根據《財訊》報導，現代飼主把寵物當家人，也將寵物醫療推升到一個新境界。台灣目前最貴的心臟瓣膜置換手術，主人1百萬元砸下去不手軟；單次2、3千元震波復健治療，一般人都不見得捨得花，好命的寵物已享受得到。

這些令人咋舌的高端醫療，其實都是源自於3大趨勢。第一個大趨勢是「人性化」。例如十年前就有寵物中醫針灸動輒千元起跳，或是這幾年愈做愈好的3D列印義肢；此外，近年隨人類再生醫療的發展，也有寵物幹細胞治療，一針打下去好幾萬元。

趨勢》人性化、高齡化、精準化

根據《財訊》報導，第二個大趨勢是「高齡化」。一則因為飼主照顧得好，寵物壽命拉長，一則因為飼主跟著寵物一起老去，此時經濟基礎也佳，願意用錢解決問題。老齡化疾病相對複雜，各種癌症治療、白內障、假牙、根管治療等應運而生， 同時也催生了寵物復健。

記者在採訪屏科大獸醫院時，看見復健室有一台適合四條腿的加長版跑步機，旁邊還架設系統進行步態分析。獸醫師笑說，別看寵物在外面玩半小時都不累，在跑步機上定速跑十分鐘就不行了。此外，還有價格上百萬元的體外震波機器，這是很多像是五十肩患者可能會自費使用的治療，許多飼主也願意花每次兩三千元不等，讓寵物減輕疼痛好得快。

根據《財訊》報導，第三個大趨勢是「精準與精緻化」。就好比人類的精準醫療，透過精準的診斷找到問題，對影像診斷的需求非常高；精緻的部分，就要靠更多的手術設備和藥物，例如微創手術、內視鏡、標靶藥物，這些國內寵物醫療統統找得到，國外甚至有飼主要求替寵物做達文西微創手術。

近年新興的科別，則以牙科最夯。根據《財訊》報導，過往寵物的牙科服務，了不起就是幾百元的洗牙，現在則是假牙和根管治療的需求愈來愈高。動物的牙齒較長，耗材本就特殊，又因為寵物不受控，進行根管治療需要麻醉，所以費用稍高些；也因為要麻醉，所以傾向一兩次就要做好，一次治療就要兩三萬元。

現象》分工種類多 獸醫師學不完

根據《財訊》報導，獸醫師除了分科，也會進行轉診，例如屏科大的動物醫院定位為後送醫學中心，收治很多病重寵物。在這兒，有輸血中心和血庫，有一些狗狗貓咪會定期捐血。老齡化趨勢也提高加護病房的需求，小寵物一天費用至少兩三千元，大狗更貴，且近年在飼主要求下，狗與貓的住院區域也傾向分開。

在飼主的強力要求下，「獸醫師的學習動力很強，研討會都是從頭聽到尾，因為壓力很大！」鍾承澍不諱言，人醫的規範都很清楚，獸醫沒有，「所以學不完。」… (本文截自財訊680期，詳全文)