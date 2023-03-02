和碩揮軍美妝保養品市場！晶碩董座變身網紅 直播帶貨拚商機

文／楊喻斐

台廠在全球美妝保養品市場規模僅占1%，晶碩光學董事長郭明棟開始逆向思考。他不走短線思維，樂觀看待歐美日品牌把持的99%市場，準備放手挑戰。

根據《財訊》報導，室內口罩解禁了！蠢蠢欲動要揮軍美妝保養品商機的和碩集團，已整軍待發。由晶碩光學董事長郭明棟一手操刀，成立了晶澈科技與美彤國際，分別負責平台通路建置與美妝保養品開發，要以後進者的姿態，突圍歐美日品牌大廠把持的天下。

走進新莊占地3百坪的全新辦公室，迎面而來是一排晶碩隱形眼鏡代言人的大型看板，緊接著開闊又充滿朝氣的辦公環境，讓人眼睛為之一亮，更特別的是，開放式廚房也設置其中。

這個時候，郭明棟從攝影棚走出來，領著《財訊》記者進入內部的化妝間，他笑著介紹說，「我們不只自己培養網紅，還有自己的攝影師、剪輯師以及攝影棚，等一下她們還要到樓下跟著老師練習跳舞。」

網紅、攝影師⋯全靠自己養

很難想像，在電子業擁有超過30年豐富歷練的郭明棟，現在與一手培養的網紅們一起討論著如何拍攝直播。甚至經常研究韓國女子天團Blackpink的影片，想知道她們舞蹈如何讓全球粉絲著迷，韓流如何崛起。

《財訊》報導指出，在記者好奇追問下得知，原來郭明棟在進入電子業之前，自己擔任過3年台視的攝影記者，當時是有張小燕、白嘉莉等大咖明星的年代。所以，郭明棟心中非常喜愛美的事物，就如同他收藏各種畫作一樣。

然而這股隱藏在心中的熱情，竟與和碩董事長童子賢12年前想做自有品牌的夢想一拍即合。童子賢的品牌夢在郭明棟助力之下，在晶碩身上開花結果。下一步，郭明棟想要瞄準美妝保養品市場，似乎也不令外界意外了。只是，這一塊大餅，過去都由歐美日品牌大廠掌握，許多小品牌雖百花齊放，但容易被市場淘汰，為何郭明棟仍決定孤注一擲呢？這要談到他的「順水行舟」的經營理念。

「當台灣廠商在全世界市占率很低的時候，發展空間就會很大，只要努力即使划著小槳也可以往前進。」郭明棟舉例，2000年時，台灣IC載板占全球市占率僅有4%，景碩剛成立沒多久，覺得未來成長性可期，現在台灣IC載板已達全球40%的占有率。再以隱形眼鏡市場來看，2009年成立晶碩，當時台灣廠商僅占全世界4%，現在也才占11%，顯示成長空間還很大。

根據《財訊》報導，據國外研究機構Euromonitor報告指出，全球美妝保養品市場將於2026年上看7297億美元，換算台幣超過20兆元，目前台灣廠商市占率連1%都不到。「看似困難重重，但只要想到還有99%的市場可以挑戰，就覺得非常興奮。」郭明棟強調，美妝保養品需要生物科技與研發能力的基礎，所以他一接手之後，先從原料研發開始做起。

2021年10月，由和碩與景碩共同投資的美彤國際正式成立，定位於專業美妝保養品研發、代工及品牌經營公司。在此之前，原本在晶碩旗下的直營通路業務也在2020年分割獨立成為晶澈科技，負責商品通路平台，包括經營直營店以及公司網紅與直播平台等業務。

轉戰美妝市場 從研發做起

根據《財訊》報導，美彤國際從2021年7月開始籌組團隊，郭明棟也開始將部分的工作重心從晶碩轉移至此，之後更接任美彤副董事長。他說，「我投入第一天開始，即與工研院合作以美白與菌相平衡兩專案為主，開發台灣植萃特色專利。我們真的很認真研究，一定要先拿到國際認證，把基礎先做好再開始賣，我們不是跑短線的思維。」

美彤靠著和碩、景碩集團的雄厚財力起步，成立迄今已經耗資超過2億元，包括購置新莊辦公室以及建置五大實驗室，現已是台灣業界最具規模之美妝保養品實驗室之一，包括配方劑型設計研究室、綠色原料開發研究室、功效和安全驗證研究室、AI數位研究室以及國際法規研究室。

「不只功效需要經過人體實驗，瓶器的材料也是一門學問，到底這些乳液、保養液裝在瓶器裡會產生什麼樣的變化，都需要實驗證明。」郭明棟在設備採購也不手軟，實驗室擁有最新一代美國醫學級智慧肌膚檢測儀VISIA，以及德國CK專業膚質檢測儀。

美彤以美白、玻尿酸、精華液等為主要研發重點，研發團隊已有9位碩博士生加入，未來將進一步擴編至20人以上的規模。「今年在海外的國際美妝比賽當中，將有機會看到美彤的產品出現。」郭明棟透露。

根據《財訊》報導，在通路布局方面，郭明棟過去在推自有隱形眼鏡品牌時曾吃過多次苦頭。他回憶，沒有通路很難經營品牌，當時晶碩有產品卻苦無地方銷售，過去隱形眼鏡的銷售通路以眼鏡行為主，郭明棟找到眼鏡行要上架產品，卻因缺乏知名度，對方要求上架前要先付費做廣告，還被大殺價。

直營店、網路 雙軌拚業績

根據《財訊》報導，在逼得走投無路之下，郭明棟決定申請藥證自己賣，第一家店就開在捷運站的地下街。當初市場都非常不看好，甚至告訴他是頭腦壞掉了，但是這家店只開兩個月就賺錢。不過，隨著法規逐漸開放，能賣隱形眼鏡的通路也愈來愈多，當然競爭也更加激烈。

有了實戰經歷之後，郭明棟這次以陸戰（直營店）與空戰（直播）並行。他說，建立空間與地面優勢，兩邊可以互相支援，進一步發揮帶貨的效果。目前晶澈在台灣直營店已有75家，今年將以達到百家為目標；也成立BTP Girls（晶澈女孩）4人網紅團體，並在各社群平台進行直播。同時，看好中國市場，在中國成立上海晶澈，員工約20人，隱形眼鏡已在天貓、淘寶上架，每天都有直播活動，目前單月平均銷售高達4千萬元台幣。

根據《財訊》報導，晶澈平台鎖定脖子以上有關的東西，已代理了美國AQUAMA、日本IKITO、韓國RODNA等隱形眼鏡品牌與銷售自家兒童美妝品牌Botite plus+，後續也會加入健康保健產品代理銷售，例如葉黃素、益生菌等。

晶澈與美彤目前的員工人數約60人，自有品牌的營業額超過11億元，雖然當中仍以隱形眼鏡為大宗，美妝保養的占比仍低。不過，郭明棟有信心，可以把晶碩成功的經驗複製在美彤的身上。… (本文截自財訊680期，詳全文)