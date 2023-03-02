輸光2億身家仍堅信區塊鏈！彭進保以20萬元起家 歷經幣圈5年起伏

文／洪綾襄

剛滿四十歲的彭進保，完整經歷了加密貨幣市場最波濤洶湧的5年。但即使兩億身家散盡歸零，被創新創業搞得遍體鱗傷，他仍對Web3.0充滿嚮往。

根據《財訊》報導，人類史上，在極短時間內爆發最多次泡沫的資產，恐怕就在區塊鏈上了。從2018年到2022年的短短5年內，就發生了ICO（初次代幣發行）狂熱、NFT（非同值化代幣）崩盤，UST穩定幣之亂，FTX交易所破產連鎖效應等；在此期間，全球數位資產市值從3兆美元，萎縮至8千億美元，衰退逾8成。如果投資人身陷其中，本錢再雄厚，恐怕也難全身而退。

《財訊》報導指出，40歲的彭進保，就經歷了這5年內暴賺，又將兩億身家散盡歸零的歷程。「我永遠記得，2018年1月我們把全球區塊鏈最火紅的量子鏈（Qtum）團隊找來台灣舉辦見面會，吸引近8百人到場，是當年幣鏈圈最盛大的實體活動；沒人知道，整個活動就靠我和我助理兩個人辦起來的。」這位區塊鏈投資老將說起當年風光的日子仍是眉飛色舞。

傳產業務的轉行決心

頻訪洪啟淵 求得投資機會

《財訊》報導指出，在進入幣鏈圈之前，彭進保其實是個不折不扣的傳產人。因有過動症狀，他四所大學念了7年都畢不了業；之後，從事汽車零件貿易業。2015年，因緣際會接觸到加密貨幣後，他熱切地投入經營區塊鏈社群，2017年，他領著群友從天使輪或種子輪投資幣安幣BNB、柚子幣EOS、量子鏈Qtum、火幣HT等明星項目；不到兩年，他的身價就從20萬元滾到2億多元，暴賺千倍。

「我都是從初級市場看項目，ICO後就賣掉，從不在交易所等次級市場買賣，才能閃過ICO泡沫。」他透露，連老婆都是在場外交易加密貨幣時認識的。

根據《財訊》報導，2019年9月，IOEX正式ICO，半年內價格就翻了五倍。不過，彭進保發現自己其實與純技術出身的IOEX團隊理念不合，便悄悄抽身，轉而經營去中心化交易所。2020年他在新加坡發起數位資產交易所CyberBank，6、7個人就做到全球前九十幾名。

區塊鏈老將的投資意外

金主抽水 再逢FTX破產

根據《財訊》報導，即使身家歸零，彭進保現在仍以Dealpha Capital創辦人身分，持續推進Web3.0與元宇宙理念，準備深度孵化下一個新項目。「Dealpha是我的自創詞，要在去中心化（de）世界中發現超額報酬（alpha）。」他說，沒做出成績沒臉面對家人，只得繼續拚。

《財訊》報導指出，他說，DAO其實就是傳統產業公協會的升級版，加入後就能獲得人脈分享、知識貢獻、財富累積、產業升級等機會；幣只是會員卡或是資歷的紀錄。「電影《一級玩家》講的就是區塊鏈的未來，裡面不只是鏈遊《綠洲》而已，還有物聯網、虛擬實境、各種代幣之間的兌換。」彭進保相信，Web3.0必然是大勢所趨。

幣鏈圈支持者的重生願景

需求旺盛 ESG深具潛力

「以前機械自動化讓藍領沒工作，現在AI（人工智慧）讓白領沒工作，繼續演進下去，未來年輕人能做什麼？」彭進保觀察，年輕人為什麼熱愛Web3.0？因為它是逆向進行——先高舉高打目標後，在各個關卡撒代幣，吸引人們解任務賺錢，另一方面也能在次級市場交易，隨著應用場景的擴大，價量就會一起上揚。

很多人擔心Web3.0沒有合適的治理與監管架構，彭進保反而胸有成竹。「美國內華達州用合作社架構來管理DAO，台灣其實也有《信用合作社法》，架構很像，只是很久沒人用了，如果台灣能以此來吸引全球好手來開創新項目，多性感？」他笑說。… (本文截自財訊680期，詳全文)