國票金股東內鬥！ 旺旺突襲陳冠如 耐斯陳冠舟：我挺官股

文／洪綾襄

國票金今年6月將舉行董事改選，兩大股東旺旺和耐斯集團之間的歧見卻愈來愈深，在併購案、增資案大鬥法後，國票金直接拔掉陳冠如的創投董座位子後，耐斯將怎麼打這場硬仗？

《財訊》報導指出，國票金今年6月將舉行董事改選，兩大股東旺旺集團耐斯集團之間的歧見卻愈來愈深，從併購案、增資案後，如今更直接鬥到人事案上。2月23日深夜，國票金發布了重大訊息，公告子公司國票創投更換法人董事指派代表人，原國票創投董事長、耐斯集團第2代陳冠如被撤換，原因為「績效不佳」。

爭議 董事會前會的協議

耐斯：撤換案違反公司治理

《財訊》報導指出，耐斯集團投資國票金達20年，大股東之間雖時有不同意見，但出手撤換人事卻是頭一遭。為此陳冠如首度與兄長、國票金董事陳冠舟出面說明事件始末，一改過去低調作風、展現耐斯集團身為大股東的企圖心，直指「旺旺集團沒有誠信」。

陳冠如說，2月10日他代表雷虎科技公司，與嘉義縣長翁章梁參訪歐洲無人機產業，因此早在2月7日便向國票金總經理蘇松輝請假。沒想到，二月十四日下午2時13分，國票金董事陳冠舟就接到人旺（旺旺集團投資公司）法人董事代表楊承羲的電話告知，「早上開了一個會前會，用英文說『We want him to resign.』，請陳冠如自己辭職，不然今天就會看到解任的公文。」向來低調的陳冠舟，這次也親上火線。

起因 不同意安泰銀併購案

陳冠舟：連官股也非常反對

「創投本為高風險的長期投資事業，用單年論斷績效太過牽強。」陳冠如說，更何況，另外兩家子公司國際票券金融、國票綜合證券表現更差，國票今年發不出股利，國票金控帳上還有58.47億元的股債跌價損失，又該怎麼究責？話鋒暗指國票金兼國際票券董事長魏啟林。

《財訊》報導指出，對於耐斯對誠信經營的3大質疑，國票金回應，子公司董事委任，得依《公司法》及《金控法》隨時改派。本案於董事會召開8天前提報，並由總經理預先告知金控董事陳冠舟，董事會上也請陳冠如充分說明。

關於大股東間的經營協議，國票金不宜代為說明，但據側面了解，2022年及2014年曾簽署有類似協議，2017年及2020年均未再簽訂。

至於創投績效該如何評估？一位業界人士觀察，國票創投成立時資本額為五億元，現剩1.7億元，績效的確值得商榷。

未來 決戰國票金董監改選

耐斯悄增股數 全力支持官股

陳冠舟強調，「我們並不是什麼都反對，過去談過的京城銀、三信銀併購案、投資樂天銀，我們都沒有反對，但若要讓國票金，花340億元去買安泰銀，其中190億元靠現金增資，加上150億元發可轉換特別股，一年後就能轉換成普通股，等於我花了買斷的價錢，卻幫對方留了沒賣斷的尾巴，對國票金全體股東權益相當不利，因此當時連官股也非常反對。」

《財訊》報導指出，陳冠舟表示，耐斯集團看好金融業長期報酬率，不只持有國票金，三十幾年來投資過寶華銀行、玉山銀行、寶來投信、統一投信等，都是長期財務投資，從沒有干涉經營團隊，只有真的有風險時，才會出來示警。「耐斯投資國票金已經超過二十多年，自始至終的立場都是和官股站在一起，維護全體股東利益。」… (本文截自財訊680期，詳全文)