國票金股東內鬥！ 旺旺突襲陳冠如 耐斯陳冠舟：我挺官股

文/洪綾襄

國票金今年6月將舉行董事改選,兩大股東旺旺和耐斯集團之間的歧見卻愈來愈深,在併購案、增資案大鬥法後,國票金直接拔掉陳冠如的創投董座位子後,耐斯將怎麼打這場硬仗?

《財訊》報導指出,國票金今年6月將舉行董事改選,兩大股東旺旺集團耐斯集團之間的歧見卻愈來愈深,從併購案、增資案後,如今更直接鬥到人事案上。2月23日深夜,國票金發布了重大訊息,公告子公司國票創投更換法人董事指派代表人,原國票創投董事長、耐斯集團第2代陳冠如被撤換,原因為「績效不佳」。

爭議 董事會前會的協議

耐斯:撤換案違反公司治理

《財訊》報導指出,耐斯集團投資國票金達20年,大股東之間雖時有不同意見,但出手撤換人事卻是頭一遭。為此陳冠如首度與兄長、國票金董事陳冠舟出面說明事件始末,一改過去低調作風、展現耐斯集團身為大股東的企圖心,直指「旺旺集團沒有誠信」。

陳冠如說,2月10日他代表雷虎科技公司,與嘉義縣長翁章梁參訪歐洲無人機產業,因此早在2月7日便向國票金總經理蘇松輝請假。沒想到,二月十四日下午2時13分,國票金董事陳冠舟就接到人旺(旺旺集團投資公司)法人董事代表楊承羲的電話告知,「早上開了一個會前會,用英文說『We want him to resign.』,請陳冠如自己辭職,不然今天就會看到解任的公文。」向來低調的陳冠舟,這次也親上火線。

起因 不同意安泰銀併購案

陳冠舟:連官股也非常反對

「創投本為高風險的長期投資事業,用單年論斷績效太過牽強。」陳冠如說,更何況,另外兩家子公司國際票券金融、國票綜合證券表現更差,國票今年發不出股利,國票金控帳上還有58.47億元的股債跌價損失,又該怎麼究責?話鋒暗指國票金兼國際票券董事長魏啟林。

《財訊》報導指出,對於耐斯對誠信經營的3大質疑,國票金回應,子公司董事委任,得依《公司法》及《金控法》隨時改派。本案於董事會召開8天前提報,並由總經理預先告知金控董事陳冠舟,董事會上也請陳冠如充分說明。

關於大股東間的經營協議,國票金不宜代為說明,但據側面了解,2022年及2014年曾簽署有類似協議,2017年及2020年均未再簽訂。

至於創投績效該如何評估?一位業界人士觀察,國票創投成立時資本額為五億元,現剩1.7億元,績效的確值得商榷。

未來 決戰國票金董監改選

耐斯悄增股數 全力支持官股

陳冠舟強調,「我們並不是什麼都反對,過去談過的京城銀、三信銀併購案、投資樂天銀,我們都沒有反對,但若要讓國票金,花340億元去買安泰銀,其中190億元靠現金增資,加上150億元發可轉換特別股,一年後就能轉換成普通股,等於我花了買斷的價錢,卻幫對方留了沒賣斷的尾巴,對國票金全體股東權益相當不利,因此當時連官股也非常反對。」

《財訊》報導指出,陳冠舟表示,耐斯集團看好金融業長期報酬率,不只持有國票金,三十幾年來投資過寶華銀行、玉山銀行、寶來投信、統一投信等,都是長期財務投資,從沒有干涉經營團隊,只有真的有風險時,才會出來示警。「耐斯投資國票金已經超過二十多年,自始至終的立場都是和官股站在一起,維護全體股東利益。」… (本文截自財訊680期,詳全文)