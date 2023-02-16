快訊

最新全球塞車排名出爐！倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

爭鮮壽司「被男子污染3次」還放回去！官方緊急回應了

經典賽／中華隊16安15分狂電龍隊 張育成初亮相貢獻2安

全台最大塑膠押出機廠商 鳳記國際魏燦文：當機立斷才能活下去

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／游筱燕】

根據《財訊》報導，農曆年前，台灣機械工業公會理事長魏燦文宣布不參與明年3月的理事長改選，創下機械公會只任1屆理事長先例，引起業界關注。鳳記國際機械董事長魏燦文的想法很簡單：「人生要做的事還很多，我今年滿70歲，要把機會讓給年輕人。」

台中精機董事長黃明和指出，台灣機械業中部占比高，光中部就約有1000家會員，所以過去大都是中北部的業者擔任理事長，魏燦文是南部第1人。魏燦文熱心公益，為人懇切隨和，是其勝出原因，但他在行業內的輩分其實很高。

一卡皮箱　走南闖北跑業務

根據《財訊》報導，外表高大壯碩，頂著滿頭銀髮的魏燦文說：「菜市場裝東西的紅白塑膠袋，那個機器是我爸發明的。」可見鳳記的產業地位。如今，鳳記是全台第一大的塑膠押出機械設備製造公司，產品琳瑯滿目包括中空成型機、吹袋機、薄膜機、板材機、淋膜機等，九成產品外銷全球逾160個國家地區；客戶買了這些機器，可以製造出洗髮沐浴瓶、礦泉水瓶、汽車用導風管、冰箱內層板、近海養殖箱網浮桶，甚至好市多放在室外的特有乳白色桌椅等。

總部位於台南市永康的鳳記，1953年由魏燦文的父親魏全城創立。魏全城二戰時被徵調充軍，在日本零式戰鬥機工廠工作，習得機械技能。日本戰敗後，魏全城回台，開始做起機械維修零件及加工模具的生意；1955年越戰開打，越南利用美援資金向鳳記購買不少民生設備，讓鳳記賺進第1桶金。隨後，鳳記也逐步廣泛拓展營業項目，吸管機、製鞋機，幾乎什麼機器都能做。

《財訊》報導指出，魏燦文退伍後與父親分工，魏全城負責技術研發，自己則主管國外業務。為拓展外銷業務，20多歲的魏燦文就自己拎著1卡皮箱，在交通不便、簽證困難、外匯管制的年代，隻身到東南亞、北美洲、中南美洲闖蕩。由於為人誠懇、跑得勤，常常客戶才收到信，魏燦文已抵達登門拜訪，為公司拿下不少訂單。

先斬後奏　借錢建廠買設備

外銷經驗讓他眼界大開，他發現除了技術，門面也很重要，加上業績成長、空間不敷使用，他力勸父親買下新工廠、添購新設備，評估須花兩億元。「1988年的兩億元，像天文數字，我爸說沒錢，不可能。」魏燦文先斬後奏，趁父親去新加坡、叔叔去日本時，逼迫任職財務經理的同學開出兩百萬元支票，當作新廠訂金，「我寫了3張公文10行紙的擴廠計畫，去找1位銀行經理，用舊廠土地抵押，順利借到7000萬元，這事被我爸罵死了；但礙於訂金已經付了，我爸也只能繼續。」…(本文截自財訊679期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

換浴室塑膠門要3萬4嚇壞租客 房東一句話惹怒眾人

機械業景氣 4月迎春燕

爆紅挨批整形！「真人版彩子」怒嗆酸民：我不是塑膠

可分解塑膠免洗餐具 環保署預告今年8月1日禁用

相關新聞

去年遺贈稅收創新高！6千億財富世代交接潮 台灣準備好了？

去年遺贈稅總稅收高達576億元，以稅率10%推估，等於1年有近6000億元規模的資產，正在進行世代移轉。

全台最大塑膠押出機廠商 鳳記國際魏燦文：當機立斷才能活下去

成立70年的鳳記國際，由第一代魏全城從機械維修零件起家，歷經國際景氣的波折；在第2代魏燦文接手後，如今已是全台第一大的塑膠押出機械設備製造公司。

設廠17年歷經訂單歸零與槍林彈雨 廖啟宏第1手告白

根據《財訊》報導，近年墨西哥成為台廠積極布局的海外重點，2006年在當地設廠的廖啟宏，分享他對當地經營環境的觀察，以及曾遇槍林彈雨的驚險創業歷程。

國際科技大廠：經過所有風險評估後 投資台灣很值得　

近年台海情勢升溫，國際科技大廠仍砸重金來台投資，背後關鍵原因是：經過全面的風險評估，台灣仍被視為非常值得投資的市場。

它可能變成語音客服、點餐人員…ChatGPT引爆科技巨擘AI大戰

生成式AI並非新技術，ChatGPT-3卻一夕暴紅，開放兩個月即湧入上億個用戶。史上用戶成長速度最快的消費級應用程式，如何引發顛覆市場的AI大戰？

2022年代表字是「戰」拚生活也拚健康 日本大吹懷舊風 助眠商品賣到缺貨

根據《財訊》報導，經過動盪的1年，日本人透過應用高科技商品，追求身心安穩，改變生活風格。舉凡能幫助睡眠、節省時間和支出、回想過去美好的商品，在2022年都創下銷售佳績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦