全台最大塑膠押出機廠商 鳳記國際魏燦文：當機立斷才能活下去

【文／游筱燕】

根據《財訊》報導，農曆年前，台灣機械工業公會理事長魏燦文宣布不參與明年3月的理事長改選，創下機械公會只任1屆理事長先例，引起業界關注。鳳記國際機械董事長魏燦文的想法很簡單：「人生要做的事還很多，我今年滿70歲，要把機會讓給年輕人。」

台中精機董事長黃明和指出，台灣機械業中部占比高，光中部就約有1000家會員，所以過去大都是中北部的業者擔任理事長，魏燦文是南部第1人。魏燦文熱心公益，為人懇切隨和，是其勝出原因，但他在行業內的輩分其實很高。

一卡皮箱 走南闖北跑業務

根據《財訊》報導，外表高大壯碩，頂著滿頭銀髮的魏燦文說：「菜市場裝東西的紅白塑膠袋，那個機器是我爸發明的。」可見鳳記的產業地位。如今，鳳記是全台第一大的塑膠押出機械設備製造公司，產品琳瑯滿目包括中空成型機、吹袋機、薄膜機、板材機、淋膜機等，九成產品外銷全球逾160個國家地區；客戶買了這些機器，可以製造出洗髮沐浴瓶、礦泉水瓶、汽車用導風管、冰箱內層板、近海養殖箱網浮桶，甚至好市多放在室外的特有乳白色桌椅等。

總部位於台南市永康的鳳記，1953年由魏燦文的父親魏全城創立。魏全城二戰時被徵調充軍，在日本零式戰鬥機工廠工作，習得機械技能。日本戰敗後，魏全城回台，開始做起機械維修零件及加工模具的生意；1955年越戰開打，越南利用美援資金向鳳記購買不少民生設備，讓鳳記賺進第1桶金。隨後，鳳記也逐步廣泛拓展營業項目，吸管機、製鞋機，幾乎什麼機器都能做。

《財訊》報導指出，魏燦文退伍後與父親分工，魏全城負責技術研發，自己則主管國外業務。為拓展外銷業務，20多歲的魏燦文就自己拎著1卡皮箱，在交通不便、簽證困難、外匯管制的年代，隻身到東南亞、北美洲、中南美洲闖蕩。由於為人誠懇、跑得勤，常常客戶才收到信，魏燦文已抵達登門拜訪，為公司拿下不少訂單。

先斬後奏 借錢建廠買設備

外銷經驗讓他眼界大開，他發現除了技術，門面也很重要，加上業績成長、空間不敷使用，他力勸父親買下新工廠、添購新設備，評估須花兩億元。「1988年的兩億元，像天文數字，我爸說沒錢，不可能。」魏燦文先斬後奏，趁父親去新加坡、叔叔去日本時，逼迫任職財務經理的同學開出兩百萬元支票，當作新廠訂金，「我寫了3張公文10行紙的擴廠計畫，去找1位銀行經理，用舊廠土地抵押，順利借到7000萬元，這事被我爸罵死了；但礙於訂金已經付了，我爸也只能繼續。」… (本文截自財訊679期，詳全文)