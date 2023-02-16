國際科技大廠：經過所有風險評估後 投資台灣很值得　

【文／林苑卿】

根據《財訊》報導，2月8日，全球半導體材料大廠默克在南科高雄園區的新廠預定地舉辦「默克高雄半導體科技園區」動土典禮，2025年落成之後，將會成為默克全球首座大型半導體材料科技園區。這座占地高達15公頃的園區，甚至將會引進多條全球首度量產、且為半導體先進製程中所需的關鍵技術領域產線，堪稱是默克預計在台灣斥資170億元的「向上進擊」投資計畫中，最重要的一環。

「全球首度量產的產品包括專為客戶即將於2024年投產的2或3奈米製程所設計的材料，重點領域包括有機金屬、沉積、蝕刻以及圖形化等相關產品。」默克電子科技事業體半導體材料事業全球負責人暨執行副總裁連安南（Anand Nambiar）透露。

默克材料園區 全球最大

《財訊》報導指出，這座園區受矚目的程度，從德國默克家族代表、同時也是默克控股公司董事長史丹格．哈弗坎親自到場出席，以及經濟部長王美花、國科會主委吳政忠、高雄市長陳其邁、台灣美光董事長盧東暉、台積電資材供應鏈管理處長柯宗杰、聯電副總經理吳宗賢、南亞科副總經理吳志祥等躬逢其盛，可見一斑。

儘管台海局勢動盪，默克卻並非唯一在台灣加碼投資的科技公司；事實上，近年來美光、谷歌、微軟、應材、高通、新思、恩智浦等也相繼砸重金深耕台灣。

《財訊》分析，根據經濟部公布的2022年統計數據指出，國際科技大廠在台灣的研發中心約30家，其中美光、默克、恩智浦等9家為近兩年首次在台設立。2022年外商在台研發投資金額創下歷史新高，達243億元，其中半導體領域多家國際大廠，近5年來在台研發投資金額超過300億元。

此外，2022年推動國際企業在台商業發展的台灣美國商會會長史文森，在年度會員大會中也揭露，「今年會員人數創下歷史新高。」

「國際大廠在台投資其實是很誠實的反映：經過所有的風險評估後，投資台灣還是非常值得的。」台灣默克集團董事長李俊隆針對默克投資台灣的風險評估，如此回應。

根據《財訊》報導，外商評估投資台灣的利多，首先是靠近主力市場。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台灣半導體業雖然具有地緣政治動盪的不利因素，卻同時具備良好的發展根基與優勢，特別是全球第2大半導體供應國的地位，其中10奈米以下先進製程供應，全球比重更高達69%；成熟製程產能比重也居全球第1。再者，由於半導體業的群聚效應，台灣在未來各國自建供應鏈驅使生產成本上升之際，仍將擁有晶片量產高性價比優勢。… (本文截自財訊679期，詳全文)