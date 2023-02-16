設廠17年歷經訂單歸零與槍林彈雨 廖啟宏第1手告白

【文／楊喻斐】

今年農曆元宵節時，即將卸任墨西哥台商會長的廖啟宏格外忙碌，1年1度的台商元宵晚會，今年的晚會規模超過往年，高達2010位台商與家眷齊聚一堂，見到來自緯創、英業達、和碩、貿聯、鎰勝、鴻海、仁寶、永豐餘、正美等公司的墨西哥廠主管或負責人，就可以知道當地已掀起了投資熱潮。

《機緣》惠普招手 毅然投資

廖啟宏擔任6年的墨西哥華瑞斯市與德州埃爾帕索市台商會會長，今年2月底正式卸任。

《財訊》報導指出，相較於電子5哥，廖啟宏早在17年前就遠赴墨西哥投資，投入綠色環保工業包材的生產，現為愛綠墨西哥（ERIMX）的負責人，在墨西哥北部大城華瑞斯「保稅加工出口區」擁有1座200人的工廠，而製造基地的版圖更跨足到泰國、越南等國家。

17年前，廖啟宏因為大客戶惠普的1句話，前往墨西哥設廠，能獲得大客戶惠普的青睞，主要還是他早期在中國立下的戰功。2000年，廖啟宏從加拿大卑詩省理工大學畢業，當時1位朋友的家族在中國蘇州從事環保包材的行業，他覺得用廢紙回收做成包材，是有未來性的綠色產業，於是加入了朋友家族的事業。

《財訊》分析，由於廖啟宏英文流利，被老闆委以大任，讓他直接接觸美國大客戶。廖啟宏回憶，當時3C產品內部防撞擊的包裝材質都用保麗龍，沒人用過紙托（紙漿塑模，Molded Pulp）。他用雞蛋盒的例子，更讓惠普覺是異想天開，質疑紙托用在3C產品包裝適合嗎？安全嗎？客戶一連串的問題並沒有難倒他，他反而用各種衝撞實驗報告說服惠普。剛好歐盟於2006年實施RoHS標準，禁塑的要求讓惠普同意採用紙托。

除了惠普之外，廖啟宏同時也幫助公司拿下SONY PS3遊戲機的大訂單。當時1個月要交貨100、200萬台的數量，以傳統包材的流水線來說，需要大量的人力以手工方式摺紙完成形狀。不過，導入紙托設計之後，以紙漿壓模的自動化生產，一條生產線就可以取代過去5條生產線的人力與產能。

順利打入國際大廠供應鏈，為廖啟宏帶來另一個重大的人生轉捩點。在惠普要求包材供應商前往墨西哥設廠，以就近供應北美市場下，廖啟宏放手一搏，拿著家人贊助的資金，遠赴墨西哥北部大城華瑞斯設廠。這裡也是目前台廠電子5哥積極布局的地點，緊鄰美國德州的埃爾帕索。

《驚魂》離職員工 開槍逞凶

根據《財訊》報導，墨西哥新廠於2006年風光啟用，有了惠普這個唯一的大客戶支持，沒多久即雇用了200人的員工。只是好景不常，2008年金融海嘯來襲，廖啟宏遭遇創業以來最大的難關，訂單歸零，員工只剩下10個人；住在工廠裡的他心想著已經沒有回頭路了，決定想辦法找出路。… (本文截自財訊679期，詳全文)