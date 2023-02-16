快訊

最新全球塞車排名出爐！倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

爭鮮壽司「被男子污染3次」還放回去！官方緊急回應了

經典賽／中華隊16安15分狂電龍隊 張育成初亮相貢獻2安

它可能變成語音客服、點餐人員…ChatGPT引爆科技巨擘AI大戰

聯合新聞網／ 財訊雙週刊

【文／楊喻斐】

根據《財訊》報導，美國人工智慧研究公司OpenAI去年11月底正式對外釋出ChatGPT-3，這款基於大型語言模式的第3代AI生成式工具瞬間暴紅，更讓既有股東微軟宣布加碼投資百億美元。為了與微軟一較高下，谷歌亦宣布推出Bard的聊天AI服務，科技巨擘AI科技大戰正式開打。

顛覆搜尋模式　掀改變浪潮

ChatGPT-3話題引爆全球，矽谷每個科技人都熱烈討論中。這是以大型語言模式為基礎的AI生成式工具，它具備高達1750億個參數的自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）系統，與GPT-2僅有參數量15億個相比，增加了115倍，更遑論GPT-1僅有1.17億個參數量。

《財訊》報導指出，隨著參數規模的飛速增加，也決定了模型的複雜度和學習能力，由於數量巨大，所以比起過往的語言模型有了明顯的進步，讓模型處理更多、更複雜的語言任務。因此，ChatGPT之所以令全世界為之驚豔，不僅由於對話方式達到擬人化的境界，更可以用於各種創作。

這其中包括小說、劇本寫作，甚至是撰寫新聞、文字宣傳，還可以幫忙畫圖表、寫程式等，市場預期這不只將顛覆過去傳統搜尋引擎的模式，更將影響到未來每個人的工作與生活形態。

天風國際證券分析師郭明錤即興奮地向《財訊》分享，他自己也使用ChatGPT來蒐集與整理資料，因為ChatGPT回答的方式是具有系統與組織性，將會把每個人的生產力帶到另一個層次。尤其，微軟已將其功能全面導入旗下的產品，消費者也願意埋單，顯示這是具有實用性與商用價值的技術，未來的商機潛力驚人。

專注於自然語言處理分析平台發展的美商訊能集思台灣分公司事業發展副總裁黃逸華表示，原本以為ChatGPT只是3分鐘會寫出3000字廢文的軟體工具，沒想到使用之後發現，它不但知道去哪裡找到答案，還以擬人化語法回應，不只帶給他很多的想像，也有很多的驚嚇，「AI正以前所未有的速度，滲透到每個人的生活裡。」

根據《財訊》報導，台灣AI實驗室創辦人、曾任微軟AI部門亞太區研發總監的杜奕瑾也實測ChatGPT，由其代寫1個程式，結果短短幾分鐘就誕生了1個還不錯且可行的產品。不過，市場都好奇，生成式AI並非新技術，為什麼ChatGPT-3可以一夕暴紅，對外開放僅短短2個月即創下上億個用戶，成為史上用戶成長速度最快的消費級應用程式。…(本文截自財訊679期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

機器人寫論文！ChatGPT掀科技巨浪 謝金河：台積電等3檔股價不會太寂寞

也想搞電競Fu？微軟傳在Windows 11加入控制RGB燈光設備的設定

「網際網路之父」警告別因為ChatGPT超夯 就急著投資人工智慧

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

相關新聞

去年遺贈稅收創新高！6千億財富世代交接潮 台灣準備好了？

去年遺贈稅總稅收高達576億元，以稅率10%推估，等於1年有近6000億元規模的資產，正在進行世代移轉。

全台最大塑膠押出機廠商 鳳記國際魏燦文：當機立斷才能活下去

成立70年的鳳記國際，由第一代魏全城從機械維修零件起家，歷經國際景氣的波折；在第2代魏燦文接手後，如今已是全台第一大的塑膠押出機械設備製造公司。

設廠17年歷經訂單歸零與槍林彈雨 廖啟宏第1手告白

根據《財訊》報導，近年墨西哥成為台廠積極布局的海外重點，2006年在當地設廠的廖啟宏，分享他對當地經營環境的觀察，以及曾遇槍林彈雨的驚險創業歷程。

國際科技大廠：經過所有風險評估後 投資台灣很值得　

近年台海情勢升溫，國際科技大廠仍砸重金來台投資，背後關鍵原因是：經過全面的風險評估，台灣仍被視為非常值得投資的市場。

它可能變成語音客服、點餐人員…ChatGPT引爆科技巨擘AI大戰

生成式AI並非新技術，ChatGPT-3卻一夕暴紅，開放兩個月即湧入上億個用戶。史上用戶成長速度最快的消費級應用程式，如何引發顛覆市場的AI大戰？

2022年代表字是「戰」拚生活也拚健康 日本大吹懷舊風 助眠商品賣到缺貨

根據《財訊》報導，經過動盪的1年，日本人透過應用高科技商品，追求身心安穩，改變生活風格。舉凡能幫助睡眠、節省時間和支出、回想過去美好的商品，在2022年都創下銷售佳績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦